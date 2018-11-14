Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

İl merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, Yaralıgöz geçidine kadar etkisini sürdürüyor.
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Karayolları ekipleri, karın etkili olduğu yerlerde karla mücadele çalışmaları yürüttü.
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Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de sürücüleri, kar ve etkili olan sis nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyardı.
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Kar kalınlığının yer yer 10 santimetreyi bulduğu ilçedeki ormanlarda da güzel görüntüler oluştu.
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Kara yolunu kullanan sürücülerden Tayfun Abana, AA muhabirine, karın geçen yıl da bu zamanlarda yağdığını belirterek, özellikle ormanlarda ortaya çıkan görüntülerin eşsiz güzellikte görsel sunduğunu söyledi.
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