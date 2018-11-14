Kar bir anda bastırdı! Muhteşem görüntüler

İl merkezine ulaşımın sağlandığı kara yolu güzergahının Odayboğazı mevkisinde başlayan kar yağışı, Yaralıgöz geçidine kadar etkisini sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, karın etkili olduğu yerlerde karla mücadele çalışmaları yürüttü.

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Bozkurt 8. Jandarma Trafik Tim Komutanlığı ekipleri de sürücüleri, kar ve etkili olan sis nedeniyle dikkatli olmaları yönünde uyardı.