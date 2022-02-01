Kar biriken balkon çöktü... 2 kişi yaralandı

Ordu'nun Çaybaşı ilçesinde prefabrik evin ahşap balkonunun çökmesi sonucu biri çocuk 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İçeribükü Mahallesi'nde tek katlı prefabrik evin ahşap balkonunda, geçen hafta etkili olan kar nedeniyle birikinti oluştu.
Karın ağırlığıyla çöken balkonun altında bulunan Özbekistan uyruklu Lola ve kızı Gülsüm Baltacı yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, anne ve kızını olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Ünye Devlet Hastanesine kaldırdı.
Lola ve Gülsüm Baltacı'nın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan Kaymakam Furkan Çakır ve Belediye Başkanı Hüseyin Semiz, bölgede incelemelerde bulunarak Baltacı ailesine geçmiş olsun dileklerini iletti.
(AA)
Okuyucu Yorumları 0 yorum