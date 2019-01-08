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Kar sürücülere zor, gençlere eğlenceli anlar yaşattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 07:34 | Son Güncelleme

İstanbul'da etkili olan kar yağışı bazı sürücülere zorluk yaşattı. Gençler ise yağan karda en çok eğlenenler oldu. Özellikle çocukların doyasıya eğlendiği şehirde sokaklar ve parklar kar topu oynayan, poşetle kayan insanlarla doldu.

Bu eğlence süresince çocukların aklındaki en büyük soru ise 'Yarın okullar tatil olacak mı' sorusundan başka bir şey değildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin kar temizliği yaptığı gecede sürücüler zorlu bir süreçten geçti.

Gençler eğlendi, sürücüler çile çekti

İstanbul’da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, çocuklar ve gençler karın keyfini çıkarmaya çalıştı. Gece saatlerine rağmen bazı vatandaşlar sokaklarda kayarken, bazı vatandaşlar parklarda kar topu oynadı.
İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürürken, durumu fırsat bilen vatandaşlar eğlendi. Bazı vatandaşlar gece saatlerine rağmen parklarda ve sokaklarda kar topu oynadı, naylon poşetlerle kaydı. Doyasıya eğlenen öğrenciler okulların tatil olmasını istedi.

BUZLU ALANLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI

BUZLU ALANLARDA ARAÇLAR MAHSUR KALDI
Gün içerisinde kentin bazı ilçelerinde etkili olan kar yağışı, akşam saatlerinde etkisini sürdürürken, buzlanan yollarda ise sürücülere zor anlar yaşattı. Rampalarda buzlanma nedeniyle çıkamayan araçlar geri dönmek zorunda kaldı.
Bazı yollarda ise buzlanma nedeniyle kazalar meydana geldi, kazalarda can kaybı ve yaralanma olmazken, araçlarda maddi hasarlar meydana geldi.
Öte yandan yol kenarından İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı kar küreme araçlar bekletilirken, ekipler kaldırımlarda tuzlama ve küreme çalışması yapıyor.
Kar yağışı nedeniyle eğlendiğini belirten Seda Aktuğlu, “Çok eğlenceliydi, uzun zamandır bekliyorduk. Sonunda geldi, biz de çocuklar gibi eğlendik. Hemen ilk fırsatta kaydık” dedi.
İşte İstanbul'da kar yağışıyla beraber ortaya çıkan manzaralar...
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