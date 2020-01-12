Kar topu oynayan 9 çocuğun vücudunda yanıklar oluştu! Vali Mustafa Tutulmaz'dan açıklama

10 Ocak günü Afyonkarahisar il merkezi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan Şemsettin Karahisari Ortaokulu ile Atatürk İlkokulu'nun ortak kullanımında olan bahçede kar topu oynayan ilkokul 1 ve 2'nci sınıf öğrencisi olduğu belirtilen 9 çocuğun vücutlarında, kaşıntıyla birlikte yanıklar oluştu. Aileleri tarafından hastanelere götürülen öğrencilerden 7'si tedavilerinin ardından taburcu edildi. 2 çocuğun tedavisi Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'nde sürerken, olayla ilgili Afyonkarahisar Valiliği tarafından adli ve idari soruşturma başlatıldı.

KİMYASAL VE RADYOLOJİK MADDEYE RASTLANILMADI



Vali Mustafa Tutulmaz, olayın ardından il sağlık müdürü, il milli eğitim müdürü ve il emniyet müdürüyle acil toplantı yaparak, incelemelerin titizlikle yapılması talimatını verdi. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından öğrencilerin vücutlarındaki yanıklardan patolojik örnekler alındığı ve laboratuvarda incelenerek yanığa neden olan maddenin ne olduğunun tespiti için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü tarafından ise olayın yaşandığı 10 Ocak günü okul bahçesi ve bina içinde KBRN cihazıyla yanığa yol açan maddenin kimyasal ve radyolojik bir madde olup olmadığı yönünde 2 ayrı test yapıldığı, kimyasal ve radyolojik maddeye rastlanılmadığı açıklandı.