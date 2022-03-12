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Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak?

12.03.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üçüncü cemrenin düşmesinin ardından hava sıcaklıklarının yükselmesi bekleniyordu ancak İstanbul kara teslim oldu. Kar yağışının ne zaman biteceği, İstanbul başta olmak üzere yoğun kar yağışının devam ettiği birçok ilde ediliyor. Peki kar yağışı ne zaman bitecek? Havalar ne zaman ısınacak? İşte merak edilenler...

Kar yağışı ne zaman bitecek? Meteoroloji açıkladı! İstanbul'da havalar ne zaman ısınacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün paylaşmış olduğu verilere göre, Perşembe günü kuvvetli bir şekilde etkisini göstermeye başlayan kar yağışı, 14 Mart Pazartesi gününe dek yurtta kalmaya devam edecek. İstanbul'da Perşembe gününden bu yana aralıklarla etkili olan ve etkisini gün geçtikçe artıran kar yağışı, bugün ise en yoğun şekilde etkili oluyor. Pazar günü de metrekareye 5 ila 12 kilogram kar düşeceği tahmin ediliyor. Peki kar yağışı ne zaman bitecek?

KAR YAĞIŞI NE ZAMAN BİTECEK?

İstanbul'da etkisini gösteren kar yağışına ilişkin açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kar yağışının en yoğun olacağı günü açıkladı. Karaismailoğlu, kar yağışının Cumartesi günü saat 18.00'den Pazar sabah 06.00'ya kadar sıkıntılı geçebileceğini ifade etti.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılmış olan son incelemelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Çanakkale'nin batısı ve Güney Ege kıyıları dışında tüm bölgelerin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin edilmekte. Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Kocaeli, Sakarya, Bursa, Yalova, Bolu, Adana’nın kuzey ve doğusu, K. Maraş, Osmaniye, Hatay, Nevşehir, Niğde, Erzincan, Tunceli, Bingöl, Erzurum, Muş, Adıyaman, Diyarbakır’ın doğusu, Batman ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunmaktadır. Akdeniz kıyıları dışında ülkemiz genelinde buzlanma ve don olayı beklenmekte.

BUZLANMA VE DON UYARISI!

Ayrıca Marmara, Ege'nin iç kesimleri ile iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmekte. Yine rüzgarın, Marmara ve Ege ile Akdeniz’in iç, İç Anadolu'nun güney kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, İskenderun Körfezi ve çevresinde güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-80 km/sa) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı oldukça dikkatli ve tedbirli olunması da gerekiyor.

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