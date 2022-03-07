HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih belli oldu…

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih belli oldu…

07.03.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meteoroloji’den gelen son dakika hava durumu bilgilerine göre Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul’da kar yağışının Perşembe sabahı 6-7 gibi başlayacağını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Sıcaklıklar gece sıfırın altına düşecek. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları…

Kar yağışı uyarısı! İstanbullular dikkat! Saat ve tarih belli oldu…

Meteoroloji’den gelen peş peşe kar yağışı uyarılarının ardından İstanbul’a beklenen kar yağışı ile ilgili detaylar netleşti. Prof. Dr. Orhan Şen kar yağışı ile son detayları paylaşarak İstanbul’a beklenen yağışın Perşembe sabahı 6 civarlarında başlayacağını duyurdu. İşte Orhan Şen’in kar yağışı ile ilgili yaptığı o açıklama:

“10-15 Mart arası günlerinde soğuk hava ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı Türkiye’nin büyük bir bölümünde etkili olacak. Gece sıcaklıkları sıfırın altına düşecek. Bu nedenle geceleri buzlanma ve don olayı görülebilecek.

KAR YAĞIŞI PERŞEMBE GÜNÜ BAŞLIYOR

Kar yağışı perşembe sabah saat 6 - 7 dolayında İstanbul’un Avrupa yakasının kuzey ilçelerinden giriş yapacak görünüyor. Önceleri karla karışık yağmur şeklinde başlar. Aralıklı olarak Pazartesi sabahına kadar yerde ve gök de kar yağışını İstanbullular görecek.

Kar yoğunluğu daha çok Marmara’nın doğusu ile Batı Karadeniz iç kesimlerinde görülüyor. Cumartesi günü İstanbul’un Anadolu yakası daha yoğun olmak üzere kar etkili olabilir.

YOLA ÇIKACAK VATANDAŞLARA KIŞ LASTİĞİ UYARISI

Yerel yönetimler, Karayolları, paralı yolları işletenler aman dikkat! Tekrar olumsuzluk yaşamayalım. En fazla dikkat edecek olanlar ise biz vatandaşlar kış lastiksiz çıkmayın. Siz yolda kalınca arkadaki kış lastiklilerde yolda kalıyor. En önemlisi yolu açmak için kepçe de gelemiyor.”

Van’da yoğun kar yağışı

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Yapılan son değerlendirmelere göre; ülke genelinin çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Artvin hariç) ile Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Trakya'nın yüksek kesimleri, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Tunceli ve Bingöl çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve iç kesimlerde yağışla birlikte 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güney ve güneybatı, Marmara, Kuzey Ege ve zamanla Batı Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

***Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri ile öğle saatlerinden itibaren il geneli yağmurlu, gece saatlerinden sonra yüksekleri karla karışık yağmurlu 9

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 14

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 17

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 16

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu 13

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kar yağışlı 4

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022?MSÜ sınav yerleri açıklandı mı 2022?
Flaş ayçiçek yağı açıklaması!Flaş ayçiçek yağı açıklaması!
'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi' 'Putin aradı ve ihanet etmemi istedi'
Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji kar yağışı İstanbul son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Stüdyoda kavga! Erman Toroğlu, Fenerbahçe maçını yorumlarken ortalık gerildi...

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

Marketlerin ayçiçek yağında yeni oyunu! Kasada farklı fiyat…

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

ABD'den çarpıcı açıklama! "Zelenskiy öldürülürse..."

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Rusya'dan flaş Suriyeli hamlesi

Eski İngiliz deniz piyadesi askerler savaşmak için Ukrayna'da!

Eski İngiliz deniz piyadesi askerler savaşmak için Ukrayna'da!

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

Canlı yayında Ukraynalı kadın mültecilerle ilgili skandal sözler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.