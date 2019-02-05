Kara Havacılık Komutanlığı darbe girişimi davası

Sereyim, bir arkadaşının evinde kaldığı ve sabaha kadar toplantı yapıp darbe girişiminden önce verilecek görevi konuştuklarına dair suçlamanın da dayanağı olmadığını iddia etti.

"Bu iddia mesnetsiz bir iddiadır." diyen Sereyim, anayasal düzeni ortadan kaldırmaya çalıştığına yönelik suçlamanın da gayri ciddi olduğunu öne sürdü.

Katılışla ilgili verilen emri sorgulamadığını savunan Sereyim, darbede görev alacağını bildiğine yönelik iddiayı ise kabul etmedi.

Sereyim, Malatya'da görevli olmasına rağmen Kara Kuvvetleri Komutanlığı tayin subayınca, resmi telefondan aranıp emredildiği için Kara Havacılık Komutanlığına katıldığını söyledi.

Bir darbe toplantısına katılmadığını, FETÖ ile bağı bulunmadığını savunan Sereyim, iddiaların tamamının varsayımlar üstüne kurulduğunu ileri sürdü.

Sereyim, o gece Kara Harp Okulundaki öğrencilerden bir grubu, güvenlik gerekçesiyle Etimesgut Meydanı'na getirdiğini ve bunların yargılandıkları davada tahliye edildiklerini anımsatarak, yaptığı bu uçuşun darbeyle ilişkilendirilmesini vicdanlara bıraktığını söyledi.

Bir grup askeri Gölbaşı'ndan Türksat'a götürdüğü ve bir süre sonra da oradan aldığına ilişkin iddiaya karşılık Sereyim, "Ben o gece böyle bir uçuş yapmadım." dedi.

Sereyim, Etimesgut'a iniş yaptığı sırada saat 04.40'ta kuleyle görüştüğünü, ayrılırken de 05.20'de tekrar irtibat kurduğunu iddia ederek, Türksat'ta 04.47 ve 07.09'da bulunmasının mümkün olmadığını öne sürdü.

Sereyim, telefonuyla ilgili verilerin de tekrar incelenmesini talep etti.

O gece, konusu suç teşkil eden eylemi olmadığını, böyle bir emir almadığını ve kimseye de böyle bir emir vermediğini savunan Sereyim, tahliye ve beraat talebinde bulundu.