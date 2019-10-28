Karaaslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak adımları kararlılıkla atıyor, ileri demokrasi ve güçlü ekonomi hedefimize adım adım ilerliyoruz." ifadesini kullandı.
Karaaslan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümünün milletçe gurur, heyecan ve geleceğe dair büyük umutlarla kutlandığını belirtti.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1919'da Samsun'dan başlattığı Milli Mücadele'nin Anadolu ruhuyla genişleyerek büyüdüğünü, 1923'te Cumhuriyet'in ilanı ile taçlandığını vurgulayan Karaaslan, şöyle devam etti:
"Sergilediği kahramanlıklarla tarih yazan ecdadımızın bizlere emanet ettiği mirasa sahip çıkarak ay yıldızlı, şanlı bayrağımızı daha yukarı taşımak için mücadelemizi kesintisiz sürdürüyoruz. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracak adımları kararlılıkla atıyor, ileri demokrasi ve güçlü ekonomi hedefimize adım adım ilerliyoruz."
- "Bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye var"
Ortaya koyduğu çalışmalar ile bölgede ve dünyada daha güçlü bir Türkiye olduğunun altını çizen Karaaslan, "Milletimiz tarih boyunca karşısına çıkarılan tüm engelleri çelikten iradesi, sarsılmaz inancı ve tükenmez mücadele azmiyle aşmış, nice zaferler kazanmıştır. Böyle asil bir milletin evlatları olarak tarihimizden aldığımız güçle ortaya koyduğumuz 2023 hedeflerimiz, Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımak üzere koyduğumuz bir hedeftir. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz çalışmalarla bugün bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.
Barış Pınarı Harekatı ile gönüller fetheden Mehmetçiği selamladığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:
"Sınırlarımızın güvenliği ve tarih boyunca olduğu gibi insanlığın selameti, mazlumların huzuru için terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren tüm kahramanlarımızı, Barış Pınarı Harekatı ile gönüller fetheden Mehmetçiğimizi yürekten selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu'nun her bir metrekaresini kanlarıyla sulayan, ilelebet yanacak bağımsızlık ateşimizin kıvılcımlarını tutuşturan kahramanlarımızı ve milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizi saygıyla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."