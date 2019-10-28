Karaaslan'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Ortaya koyduğu çalışmalar ile bölgede ve dünyada daha güçlü bir Türkiye olduğunun altını çizen Karaaslan, "Milletimiz tarih boyunca karşısına çıkarılan tüm engelleri çelikten iradesi, sarsılmaz inancı ve tükenmez mücadele azmiyle aşmış, nice zaferler kazanmıştır. Böyle asil bir milletin evlatları olarak tarihimizden aldığımız güçle ortaya koyduğumuz 2023 hedeflerimiz, Cumhuriyetimizi ve ülkemizi daha da ileriye taşımak üzere koyduğumuz bir hedeftir. Bu doğrultuda ortaya koyduğumuz çalışmalarla bugün bölgesinde ve dünyada güçlü bir Türkiye var." değerlendirmesinde bulundu.

Barış Pınarı Harekatı ile gönüller fetheden Mehmetçiği selamladığını belirten Karaaslan, şunları kaydetti:

"Sınırlarımızın güvenliği ve tarih boyunca olduğu gibi insanlığın selameti, mazlumların huzuru için terör örgütleriyle mücadelesini sürdüren tüm kahramanlarımızı, Barış Pınarı Harekatı ile gönüller fetheden Mehmetçiğimizi yürekten selamlıyorum. Bu duygu ve düşüncelerle Anadolu'nun her bir metrekaresini kanlarıyla sulayan, ilelebet yanacak bağımsızlık ateşimizin kıvılcımlarını tutuşturan kahramanlarımızı ve milletimizin gönlünde ölümsüzleşen tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere gazilerimizi saygıyla anıyor, milletimizin Cumhuriyet Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum."

