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Karabağ'da tehlikeli gerginlik: Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

05.03.2023 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karabağ'da Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı. İlk gelen bilgilere göre, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu bildirildi. Azerbaycan tarafının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşılmazken, Ermenistan basınında ise çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yayınlandı. İşte detaylar...

Karabağ'da tehlikeli gerginlik: Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktı! Ölü ve yaralılar var

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da, Azerbaycan askerleri ile Ermeni güçleri arasında çatışma çıktığı, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğunu duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçici olarak Rus unsurların konuşlandırıldığı ve Ermeni nüfusun yaşadığı Azerbaycan topraklarına Ermenistan'dan Hankendi-Halfeli-Turşsu yolu kullanılarak askeri teçhizat, mühimmat ve personel nakliyesi yapıldığı yönündeki bilgiler üzerine Azerbaycan askerlerinin harekete geçtiği bildirildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Açıklamada, sabah saatlerinde Azerbaycan askerlerinin yasa dışı askeri nakliye yapan bir aracı kontrol amacıyla durdurmak istediği, araçtakilerin ateş açması üzerine çatışma çıktığı kaydedildi.

Çatışmada, her iki taraftan ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

Bakanlık, Azerbaycan tarafının kayıplarına ilişkin bilgi paylaşmadı.

Ermenistan basınında ise çatışmada 3 Ermeni polis memurunun öldüğü yönünde haberler yayınlandı.

AA

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Karabağ Azerbaycan Ermenistan çatışma

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