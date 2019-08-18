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Karabağlar'da orman yangını

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 14:03 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı.

Karabağlar'da orman yangını

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, ormanlık alanda yangın çıktı. 2 helikopter ile havadan, 4 arazöz ile karadan müdahale edilen yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
Yangın, saat 13.00 sıralarında, Limontepe Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında bölgeden yükselen dumanı gören çevredekiler, durumu orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye 2 helikopter ve 4 arazöz ile çok sayıda orman ekibi sevk edildi. Ekiplerin havadan ve karadan söndürme çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

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Karabağlar'da orman yangını

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