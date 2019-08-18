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Karabağlar'da orman yangını (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 18.08.2019 20:59 | Son Güncelleme

ALEVLER YUKARI ORHANLI KÖYÜNE ULAŞTI EVLER YANIYOR İzmir Karabağlar'daki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya devam etti.

ALEVLER YUKARI ORHANLI KÖYÜNE ULAŞTI EVLER YANIYOR
İzmir Karabağlar'daki orman yangını, rüzgarın da etkisiyle hızla yayılmaya devam etti. Alevlerin tehdit ettiği Yukarı Orhanlı köyü, tedbir amaçlı boşaltıldı. Özel eşyalarını alan köylüler, jandarma gözetiminde gözyaşları içinde köylerini terk etti. Köylülerin tahliye edilmesinin bir süre sonra ise alevlere köye ulaştı. Birçok ev alevler içerisinde kalarak yanmaya başladı. Ekipler söndürme çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

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