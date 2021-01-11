Karabasan nedir? Karabasan neden gelir? Önlemek mümkün

Psikolojik sorunların ya da travma yaşayan insanların gündüzleri olduğu gibi geceleri de etkilenebileceğini söyleyen Elçi, karabasan görmenin kişilerin çocukluklarında yaşadıkları bir travma ile ilişkili olabileceğini söyledi. Çocukken yaşadıkları travmayı bastırmaya çalışan kişilerin bilinçaltında sakladıkları sorunların rüyalara yansıyabileceğini açıklayan Elçi, bu durumda problemlerin ortadan kaldırılabilmesi için deste almanın önem taşıdığını söyledi.

Genellikle kol ve bacakları hareket ettirememe ve konuşamama durumu olarak tanımlanan karabasan yani uyku felci kalitesiz uyku ve stres nedeniyle ortaya çıkar. Bir atak durumu olan karabasan yani uyku felci, yaşandığı sırada kişilerin bilincinin açık olduğu esnada çevresinde olup bitenleri fark ederken hareket edememesinden kaynaklı bir endişe yaşamasını da tetikler. Bu durumda kişiler yanında birinin olduğunu ya da ayak sesi gibi işitsel veya görsel halüsinasyonlar da yaşayabilir. Bunların altında yatan nedenlere dikkat çeken Kişisel Gelişim Uzmanı ve Rüya Eğitmeni Işık Elçi, ' Karabasan neden gelir ' sorusunu yanıtladı:

2) ENERJİ DÜZLEMİNİ KARIŞTIRMA

Travmalar haricinde ruh çağırma, fal bakma vb meşguliyetlere giren kişilerin farklı durumların etkisi altında kalabileceğini söyleyen Elçi, bu gibi meşguliyetlere sahip kişilerin hayat alanlarında enerji düzlemini karıştırabileceklerini söyleyerek etkisi altında kaldıkları psikolojinin uyku sürecine yansıyabileceğine dikkat çekti. Uyku düzeninin bozulması ile ortaya çıkan karabasan düşüncesinin ise kişiyi huzursuz kılacağını ve yaşacağı gerginliğin uykusuzluğu da beraberinde getireceğini söyledi.

3) KORKU VE ÖFKE İLE YAŞAM DA KARABASAN GÖRMEYE NEDEN OLUYOR

Bunun dışında kişinin yaşam kalitesiyle rüya kalitesinin aynı olduğuna da dikkat çeken Elçi, korku ya da öfke yaşayan bir kişinin karabasn görmekten kaçamayacağını söyledi.

'Bir kişi korkuyla ve öfkeyle hayata bakıyorsa, insani değerler üzerine yaşamını kurmadıysa, onu korkutacak ya da üzecek rüyalar görebilir. Ancak kişinin hayat kalitesi sağlamsa, hayat pozitif bakıyor ve olumlu hareket ediyorsa rüyalarını güzel şekilde görecek, net ve berrak şekilde hatırlayacaktır' diyen Elçi, huzurun ve olumlu bakışın gerekliliğine vurgu yaptı.

KARABASAN GÖRMEK NASIL ÖNLENEBİLİR?

Karabasan görmenin süreklilik arz etmesi durumunda önlenebilmesi için mutlaka bir uzmana danışılmalı ve konu ile ilgili yardım alınmalıdır.

