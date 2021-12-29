Karabiberi yalnızca mutfakta kullanarak ona haksızlık etmişiz! Karabiberin tarifler dışındaki farklı kullanım alanları

Biz onu, sofrada tuzun eşlikçisi ve yemeklerin vazgeçilmezi olarak tanıyoruz ancak karabiberin bilinmeyen öyle maharetleri var ki! Solunum yollarını açmaktan giysilerin renginin solmasını önlemeye kadar evinizde her alanda yardımcınız olabilecek karabiber nerelerde kullanılıyor, detaylar yazımızda.
Tezgahınızda ya da parke aralarındaki davetsiz misafirleriniz olan karıncaları veya bahçenizde bitkilerinize zarar veren haşereleri karabiber kullanarak uzaklaştırabilirsiniz.
Bir miktar karabiberi unla karıştırın.
Karabiber, renkli ve siyah kıyafetlerinizin solmasını önlemek için koruyucu bir bariyer görevi görür.
Deterjan haznesine 1 çay kaşığı kadar karabiber ekleyin.
Karabiberi küçük kesikler için ilk yardım aracı olarak kullanabilirsiniz. Bu işlem büyük ve ciddi kesikler için uygun olmayabilir.
Kesiğinizin olduğu bölgeyi temizleyin.
Karabiber tam anlamıyla bir şifa kaynağı. Yemeklerinize ekleyeceğiniz karabiber tıkalı solunum yollarını açmaya yardımcı olur.
Karabiberi yüksek antioksidan özelliğinden faydalanmak için cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Karabiber yağıyla yapılan yüz temizliği, siyah nokta ve cildinizde biriken kirleri arındırmak için harika bir yöntem. Karabiber yağını direkt olarak cildinize uyguladığınızda hafif bir yanma hissedebilirsiniz. Bu durum gayet normal. Bu harika yağ, kan akışını hızlandırarak cildi gençleştirmeye yardımcı olur.
Sigarayı bırakmak isteyenler karabiber yağına bir şans verebilir. Araştırmalara göre karabiber yağı koklamak boğazda bir yanma hissine sebep olarak sigara isteğinizi bastırıyor.
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