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Karabiberi yalnızca mutfakta kullanarak ona haksızlık etmişiz! Karabiberin tarifler dışındaki farklı kullanım alanları

29.12.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir dahaki sefere karabiberi rafınızın arkasına koymadan önce iki defa düşünün. Çünkü karabiberin yemekler dışında kullanıldığı çok fazla alan var. Geleneksel kullanımı tariflerin dışına da çıkan karabiberin bu faydalarına inanamayacaksınız. Hemen her yemeğe yakışan, özellikle kış aylarında bolca kullanılan karabiberin diğer marifetlerini sizler için sıraladık.

Karabiberi yalnızca mutfakta kullanarak ona haksızlık etmişiz! Karabiberin tarifler dışındaki farklı kullanım alanları

Biz onu, sofrada tuzun eşlikçisi ve yemeklerin vazgeçilmezi olarak tanıyoruz ancak karabiberin bilinmeyen öyle maharetleri var ki! Solunum yollarını açmaktan giysilerin renginin solmasını önlemeye kadar evinizde her alanda yardımcınız olabilecek karabiber nerelerde kullanılıyor, detaylar yazımızda.

EVİNİZİ KARINCALARDAN, BAHÇENİZİ HAŞERELERDEN KORUYOR

Tezgahınızda ya da parke aralarındaki davetsiz misafirleriniz olan karıncaları veya bahçenizde bitkilerinize zarar veren haşereleri karabiber kullanarak uzaklaştırabilirsiniz.

  • Bir miktar karabiberi unla karıştırın.

  • Bitkilerinizin bulunduğu yerlere bu karabiberli un karışımını serpin.

GİYSİLERİNİZİN RENKLERİNİN PARLAMASINI SAĞLIYOR

Karabiber, renkli ve siyah kıyafetlerinizin solmasını önlemek için koruyucu bir bariyer görevi görür.

  • Deterjan haznesine 1 çay kaşığı kadar karabiber ekleyin.

  • Makinenizi düşük derecede çalıştırarak çamaşırlarınızı yıkayın.

KÜÇÜK KESİKLER İÇİN HARİKA BİR İLK YARDIM ARACI

Karabiberi küçük kesikler için ilk yardım aracı olarak kullanabilirsiniz. Bu işlem büyük ve ciddi kesikler için uygun olmayabilir.

  • Kesiğinizin olduğu bölgeyi temizleyin.

  • Daha sonra kesiğe biraz karabiber serpip biraz bekleyin.

TIKALI SOLUNUM YOLLARINI AÇIYOR

Karabiber tam anlamıyla bir şifa kaynağı. Yemeklerinize ekleyeceğiniz karabiber tıkalı solunum yollarını açmaya yardımcı olur.

  • Hastalanacağınızı hissettiğinizde sıcacık bir zencefil limon kaynatın ve içine biraz karabiber ekleyin. Balla beraber kullandığınızda güçlü bir balgam söktürücü görevi görür.

CİLT BAKIMINDA KULLANILIYOR

Karabiberi yüksek antioksidan özelliğinden faydalanmak için cilt bakım rutininize ekleyebilirsiniz. Karabiber yağıyla yapılan yüz temizliği, siyah nokta ve cildinizde biriken kirleri arındırmak için harika bir yöntem. Karabiber yağını direkt olarak cildinize uyguladığınızda hafif bir yanma hissedebilirsiniz. Bu durum gayet normal. Bu harika yağ, kan akışını hızlandırarak cildi gençleştirmeye yardımcı olur.

SİGARAYI BIRAKMAYA YARDIMCI OLUYOR

Sigarayı bırakmak isteyenler karabiber yağına bir şans verebilir. Araştırmalara göre karabiber yağı koklamak boğazda bir yanma hissine sebep olarak sigara isteğinizi bastırıyor.

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