KARABÜK İMSAKİYE 2023: Karabük ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta? Karabük sahur, imsak, iftar vakitleri

Karabük imsak, iftar ve sahur vakitleri bölgede yaşayanlar tarafından araştırılmaya başlandı. Ramazan ayında oruç tutmak her Müslüman için farz kılınmıştır. Oruç tutmak aynı zamanda sağlıklı bir bedenin de sadakasıdır. Peki, Karabük'te ilk sahur ve ilk iftar saat kaçta olacak? Karabük 2023 imsakiyesine göre sahur, imsak, iftar vakitleri belli oldu. İşte tüm merak edilenler...

KARABÜK İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Karabük'te ilk sahur saat 05:16 olarak açıklandı.

24 Mart Karabük sahur saati 05:14

25 Mart Karabük sahur saati 05:12

26 Mart Karabük sahur saati 05:11

KARABÜK İLK İFTAR VAKTİ NE ZAMAN?

Karabük'te ilk iftar saati 19:11 olarak açıklandı.

24 Mart Karabük iftar saati 19:12

25 Mart Karabük iftar saati 19:13

26 Mart Karabük iftar saati 19:14

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BU SENE KAÇ GÜN ORUÇ TUTACAĞIZ?

Ramazan ayı her yıl 30 gün sürmüyor. Bazı yıllar 29 bazı yıllar ise 30 gün sürüyor. Bu yıl Ramazan Ayı 29 gün sürecek yani bu yıl 29 gün oruç tutacağız.

ORUÇ TUTMANIN FAZİLETİ NEDİR?

Orucun amacı; inançlı kişiyi Allah’ın emirlerine uymaya ve yasaklarından da kaçınmaya alıştırmaktır. Oruca riyanın karışma ihtimali çok az olduğu için, sevabı en çok olan ibadetler arasındadır.

Oruçla Ramazan ayı arasında da sıkı bir fazilet ilişkisi vardır. Şöyle ki, Ebû Hüreyre’nin naklettiği bir hadiste, Allah’ın Elçisi şöyle buyurmuştur: “Ramazan ayı gelince Cennet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapatılır ve şeytanlar zincire vurulur.”

Bu hadisi şu şekilde anlamak daha uygun olur; o ayda mü’mini Cennet’e ulaştıracak rahmet kapıları açılır, Cehennem’e gitmesine yol açabilecek fiillerden uzaklaşır, bu yüzden şeytanın insana etki yapma gücü zayıflar. Nitekim, Ebû Hüreyre’den başka bir rivâyette “Cennet kapıları” yerine “rahmet kapıları” ifadesi yer alır.



