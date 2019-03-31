KARABÜK SON DURUM

MERKEZ
Toplam Sandık : 244Toplam Seçmen : 79.727Açılan Sandık : 239Açılan Sandık Oranı : % 97,95Kullanılan Oy : 60.434Geçerli Oy : 60.011Katılım Oranı : % 77,43
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPRAFET VERGİLİ% 41,0624.638AK PARTİBURHANETTİN UYSAL% 40,6624.402İYİ PARTİDURSUN ALTIPARMAK% 17,1410.283DİĞER% 0,53319SAADET PARTİSİMEHMET YÜCE% 0,25153BBPMAHMUT MALKOÇ% 0,2121BTPOSMAN ÖĞÜT% 0,0955DSPMÜYESSER ŞENYÜREK% 0,0424TKPGÖKER DEBAĞOĞLU% 0,0316* Partilerin Türkiye genelinde aldıkları oy sayısı ve oy oranı 30 Büyükşehirde Büyükşehir Belediye Başkanı, 51 ilde ise İl Genel Meclisi oy sayıları baz alınarak hesaplanmıştır.
EFLANİ
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 85,98
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİİBRAHİM ERTUĞRUL% 45,13611MHPHÜSNÜ AKIN% 31,46426SAADET PARTİSİVELİ GÖZLEMECİ% 14,55197İYİ PARTİHALİL İBRAHİM BULUT% 8,79119DİĞER% 0,071ESKİPAZAR
Açılan Sandık Oranı : % 50Katılım Oranı : % 87,64
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPHÜSEYİN DÖNMEZ% 56,331.130AK PARTİMUSTAFA YARKAN% 33,75677İYİ PARTİUĞUR KAYABAŞI% 3,4469BBPNİYAZİ KÜÇÜKYILMAZ% 3,2966SAADET PARTİSİRAMAZAN TURAN% 1,6533DPİKRAM AKBAŞ% 1,2525DİĞER% 0,24BTPAYDIN DİKTEPE% 0,12OVACIK
Açılan Sandık Oranı : % 100Katılım Oranı : % 79,27
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIAK PARTİYAKUP NARTER% 53,02202CHPHİDAYET KASIMOĞLU% 30,97118MHPBAHRİ EROĞLU% 15,7560SAADET PARTİSİOSMAN ULUŞAN% 0,261SAFRANBOLU
Açılan Sandık Oranı : % 77,12Katılım Oranı : % 81,94
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISICHPELİF KÖSE% 42,19.525AK PARTİALİ KAYA% 38,658.744MHPKADIN FATMA DANIŞMAN% 16,283.682DİĞER% 1,68379SAADET PARTİSİORHAN GÖKMEN% 0,75169BBPHALİL İBRAHİM KARATAŞ% 0,3988BTPELİF CAYMAZ% 0,1636YENİCE
Açılan Sandık Oranı : % 48,28Katılım Oranı : % 88,89
PARTİADAYOY ORANIOY SAYISIMHPZEKİ ÇAYLI% 38,961.239AK PARTİCOŞKUN GÜVEN% 35,411.126CHPSABRİ CEBECİK% 23,3741DİĞER% 1,4546SAADET PARTİSİİSMAİL KİRENLİ% 0,8226BTPŞAKİR KABACI% 0,062
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