HABER

Karabük'te 18 yaşındaki üniversite öğrencisi ölüme koştu! Korkunç anlar kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2018 18:19 | Son Güncelleme

Karabük’te yaşlı çift, otomobille seyir halinde olduğu sırada yolun karşısına geçmek isteyen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Şirin Ok’a çarptı. Ağır yaralanan talihsiz kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Karabük-Kastamonu karayolu 100. Yıl mevkisinde meydana geldi. Sürücü Sabri B. (67), yanında bulunan eşi Naciye B. (65) ile birlikte otomobille seyir halindeyken koşarak yolun karşısına geçmek isteyen Karabük Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Şirin Ok’a çarptı.

Ağır yaralanan 18 yaşındaki Şirin Ok, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç kız kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

OLAYIN ŞOKUYLA, YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Kazanın ardından polis otosuna bindirilen yaşlı çift, olayın şokuyla yaşadıklarını anlattılar. Otomobilde seyir halindeyken genç kızın yola çıktığını anlatan Naciye B., “70-80 km hızla geliyorduk. Çocuk bir anda arkadaşlarının arasından önümüze atlayınca biz de bağırdık. Kendimizi zapt edemedik” diye konuştu.

ÖĞRENCİLER MERAKLI GÖZLERLE İZLEDİ

Olayın şokunu yaşayan sürücü Sabri B. ise polis ekiplerine kaza anını anlattı. Öte yandan bazı üniversite öğrencileri de olay yerini meraklı gözlerle izledi. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülere göre seyir halindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Şirin Ok’a çarpıyor. Talihsiz genç kız, çarpmanın etkisiyle bir kaç metre öteye savruluyor.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

PARTNERBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyorBu uygulamayı mutlaka indirin! Bakın ne işe yarıyor
Portekiz Sinagogu tarihe kazandırıldıPortekiz Sinagogu tarihe kazandırıldı
Hakkari'de kan davalı aileler barıştırıldıHakkari'de kan davalı aileler barıştırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Karabük trafik kazası Şirin Ok

En Çok Okunan Haberler

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Kayıp diye aranıyordu! Evli adamın erkek sevgilisi canlı yayına çıktı

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Okulda önce şiddetli patlama sonra silahlı saldırı!

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Fotoğraflar İstanbul'da çekildi! 16 bin kişilik eğitim

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Sakallı ve takkeli bakkaldan iğrenç hareket!

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Ekmek Teknesi'nin Sonnur'u Arzu Oş şimdi ne yapıyor?

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Kuşum Aydın çok pişman: Televizyon kariyerim bitti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Tren garında büyük panik! Giriş ve çıkışlar kapatıldı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Son hava durumu tahminleri açıklandı! Meteoroloji'den son dakika toz taşınımı uyarısı!

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Simge Barankoğlu kimdir? Sosyal medya fenomeni Simge Barankoğlu kaç yaşında, nereli? (Hayatı)

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Türk inceleme heyeti Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu'na ait konuta ulaştı

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

Simge Barankoğlu gözaltına alındı! 'Örümcek korktun mu, yılan korktun mu?' videosuyla tanınıyordu...

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

TSK açıkladı! Kuzey Irak'a hava harekatı: Çok sayıda terörist öldürüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.