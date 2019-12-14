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Karabük’te kaçak tütün operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 16:21 | Son Güncelleme

Karabük’te yapılan kaçak tütün operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.Ekiplerin, D.Ç ve B.E’nin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) belgesi olmadan kaçak olarak tütün ve tütün ürünleri sattıkları yönünde ihbar almasının ardından operasyon başlattı.Yapılan operasyonda, iki kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait iş yerinde yapılan aramalarda; 5 adet sigara sarma makinesi, 304 adet sigara ağızlığı, 5 bin 600 adet boş makaron, 300 adet doldurulmuş makaron, 47 adet sigarillo, 10 adet puro, 8 bin 900 gram kıyılmış tütün, 3 bin 757 gram nargile tütünü, bir adet nargile seti, 140 gram nargile esansı, 2 bin gram nargile kömürü, 6 adet pipo ele geçirildi.D.Ç ve B.E hakkında idari işlem yapıldı.

Karabük’te kaçak tütün operasyonu

Karabük’te yapılan kaçak tütün operasyonunda iki kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından il genelinde kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Ekiplerin, D.Ç ve B.E’nin Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu (TAPDK) belgesi olmadan kaçak olarak tütün ve tütün ürünleri sattıkları yönünde ihbar almasının ardından operasyon başlattı.
Yapılan operasyonda, iki kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait iş yerinde yapılan aramalarda; 5 adet sigara sarma makinesi, 304 adet sigara ağızlığı, 5 bin 600 adet boş makaron, 300 adet doldurulmuş makaron, 47 adet sigarillo, 10 adet puro, 8 bin 900 gram kıyılmış tütün, 3 bin 757 gram nargile tütünü, bir adet nargile seti, 140 gram nargile esansı, 2 bin gram nargile kömürü, 6 adet pipo ele geçirildi.
D.Ç ve B.E hakkında idari işlem yapıldı.

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