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Karabük’te kaçak tütün ve sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2020 14:50 | Son Güncelleme

Karabük’te tütün kaçakçılığı ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün kaçakçılığı ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Karabük’te kaçak tütün ve sahte alkol operasyonu: 4 gözaltı

Karabük’te tütün kaçakçılığı ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tütün kaçakçılığı ve sahte alkol satışının önlenmesine yönelik çalışma başlattı. Alınan bilgiler doğrultusunda üç işyeri ve bir ikamette yapılan operasyonda 4 şüpheli yakalandı. Ekiplerin yaptığı aramada 35 bin 296 gram kıyılmış tütün, 13 bin 800 dal satışa hazır vaziyette doldurulmuş makaron, 3 bin 793 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 10,5 litre el yapımı sahte alkol ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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