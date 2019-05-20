Karabük'teki uyuşturucu operasyonu

Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden ikisi tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu etkisi bulunan haplarla ilgili hastanede usulsüz reçete düzenlendiği ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiaları üzerine gözaltına alınan hastane çalışanı S.Ö. ve O.Ö. ile bir eczanede kalfalık yapan M.Ş. ve M.S'nin sorguları tamamlandı.

M.Ş. ve M.S. savcılık talimatıyla salıverilirken, S.Ö. ve O.Ö. adliyeye getirildi.

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye çıkartılan şüpheliler, tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu etkisi bulunan haplarla ilgili hastanede usulsüz reçete düzenlendiği ve uyuşturucu madde ticareti yapıldığı iddiaları üzerine çalışma başlatmış, altı aylık teknik ve fiziki takibin ardından 16 Mayıs'ta düzenlenen operasyonla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanı S.Ö. ve O.Ö. ile bir eczanede kalfalık yapan M.Ş. ve M.S. gözaltına alınmıştı.

