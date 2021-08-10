HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Karadağ Tabya’nın son durumu içler acısı! 271 yıllık tabyanın betonlarını kestiler

Karadağ Tabya’nın son durumu içler acısı! 271 yıllık tabyanın betonlarını kestiler

10.08.2021 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmanlı-Rus Savaşı başta olmak üzere çok sayıda savaşta yıkılmayan, halk arasında 'borazanlı tabya' olarak bilinen 271 yıllık Karadağ Tabya'nın betonları kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi.

Üzerindeki dinleme borusuyla düşmanları püskürten tabya Kars'ın savunmasında kullanıldı. Onlarca savaşta yıkılmayıp ayakta kalan tabyanın demir aksamlarını çıkarmak için pencere bloklarının betonlarının kesildiği görüldü. Tabyanın blokları adeta birbirinden ayrılmış vaziyette duruyor.

Kars'ın en yüksek yerinde yapılan ve Kars Kalesi'nin kuş bakışı görüldüğü tabyanın her tarafı yıkılmış, hemen hemen içerisinde kırılmamış beton aksamı kalmamış durumda. Hiç kimsenin sahip çıkmadığı, adeta kaderine terk ettiği Karadağ Tabya için önlem alınmadığı takdirde betonları kesilen ön duvarları tamamen yıkılacak.

AW389940_04

"TAHRİBAT EN ÜST SAFHAYA GELMİŞ"

Tabyanın gözler önünde yok olduğuna dikkat çeken vatandaşlar, “Burası Karadağ Tabya, ‘Borazanlı Tabya’ buradaki tahribat en üst safhaya gelmiş. Betonları bilinçli olarak kesmişler. Komple burayı uçuracaklar. Burası definecilerin yeri olmuş. Şurayı komple uçuracaklar, bilinçli şekilde burayı kesmişler. Kesip duvarı yıkacaklar. Biran önce buraya el atılması lazım, çözüm bulunması lazım” dedi.

AW389940_03

"BİR TARİH YOK EDİLİYOR"

Tabyanın betonlarının kesildiğini ifade eden vatandaşlar, “Arkamda korkunç bir manzara var. Yüzyıllarca savaşlara direnen Kars’ın savunmasında en etken rollerden birisini oynayan Karadağ Tabya yani Borazanlı Tabya arkamda gördüğünüz pencerelerin demirlerini çıkarmak için resmen betonlarını kesmişler. Kısa sürede bunları koparacaklar. Burada bir tarih yok edilmek üzere, yetkililerin bir an önce buna çözüm bulması gerekiyor” diye konuştular.

AW389940_05

Kars Kalesi ile bütünleşen tabya, adeta can çekişiyor. Herhangi bir önlemin alınmadığı tabya adeta zamana direniyor. Kars’ta bulunan 46 tabya içerisinde en önemlisi olan Karadağ Tabya'nın üzerindeki dinleme borazanlarından biri de sökülerek götürüldü. Atatürk Mahallesi'nin üst kısmında bulunan birçok tabyadan biri olan Karadağ Tabya, her geçen gün biraz daha yok oluyor. Hayvan barınağı olarak çobanlar tarafından kullanılan 271 yıllık tabya, kurtarılmayı bekliyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
NASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterlerNASA duyurdu: Adaylar aranıyor! İşte kriterler
Tarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çektiTarihi şadırvana mermer kaplama büyük tepki çekti
Buraya para ile gelsen aç gidersinBuraya para ile gelsen aç gidersin
Anahtar Kelimeler:
Kars
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğu bulundu

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Uğur Şahin'den aşı açıklaması

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Dünyaca ünlü isimden uçakta cinsel ilişki itirafı

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Şeyma Subaşı, annesi, babası ve Mısırlı sevgilisiyle tekne tatilinde!

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Uşak'ta yolcu otobüsü şarampole devrildi! 33 yaralı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

Cumhuriyet tarihinde ilk! Dev operasyon başladı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

İzmir'de korkunç kaza: Ölü sayısı 8'e yükseldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Bankadan kredi bile çekti! Son kurbanları bir mühendis

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Tüyler ürperten görüntü! Kanlar içinde kaldı

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Herkesi hayran bırakıyor! Ender görülen yeteneğe sahip

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.