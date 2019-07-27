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Karadeniz sahili, güney sahillerini aratmadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:13 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar Kapuz Plajına akın etti.

Zonguldak’ta etkili olan sıcak hava nedeniyle vatandaşlar Kapuz Plajına akın etti. Yoğun ilgi gören plaj güney sahillerini aratmadı.
Zonguldak Belediyesine bağlı Kapuz Plajı hafta sonunun gelmesiyle birlikte en yoğun günlerinden birini yaşadı. Hava sıcaklığının 26 dereceyi göstermesiyle birlikte vatandaşlar Kapuz Plajı’na giderek sıcak havanın tadını denize girerek ve güneşlenerek çıkardı. Öte yandan vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği Kapuz Plajı’nda, bazı vatandaşlar oturacak yer bulamadığından geri dönmek zorunda kaldı.

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