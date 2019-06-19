Karadeniz Vakfı Başkanı Cevahir'in acı günü

İSTANBUL (AA) - Karadeniz Eğitim Kültür ve Çevre Koruma Vakfı Başkanı Yusuf Cevahir'in 85 yaşında vefat eden annesi Elmas Cevahir'in cenazesi, İstanbul'da defnedildi.

Elmas Cevahir için Sarıyer'deki Cevahirler Camisi'nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılındı.

Yusuf Cevahir, namaz öncesi taziyeleri kabul etti.

Cenaze namazına Elmas Cevahir'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra TBMM Başkanvekili Celal Adan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü Şenol Kazancı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan ile iş insanları katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Elmas Cevahir'in Yeniköy Mezarlığı'ndaki defin işlemine iştirak etti.

