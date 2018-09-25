Karadeniz'deki kötü hava koşulları

SİNOP (AA) - Karadeniz'de devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle uluslararası taşımacılık yapan yük gemileri Sinop'un doğal limanına sığındı.

Doğu ve batı yönünden sert esen rüzgarlar nedeniyle oluşan dalgalarda yol almakta zorlanan gemiler, Sinop'un doğal limanına demirlemek zorunda kaldı.

Sinop Liman Başkanı Kazım Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentin gemiler açısından doğal bir liman niteliği taşıdığını söyledi.

Karadeniz'de batı ve doğu yönünde olumuz hava koşullarının etkili olduğuna işaret eden Alpay, şunları belirtti:

"Buraya sığınan gemilerin birçoğunun yol güzergahlarında şu an kötü hava hakim. O nedenle yolculuklarına ara vererek kentimizin doğal limanına sığınmış durumdalar. Sinop her zaman Karadeniz'den transit geçen gemiler için doğal liman görevi yapmıştır. Hava normale dönene kadar demirlemeye devam edecekler."

Alpay, hava koşullarının birkaç gün içinde normale dönmesini beklediklerini kaydetti.

Bu arada kötü hava koşullarından balıkçılar da etkilendi. Çok sayıda balıkçı teknesi oluşan dalgalar sebebiyle denize açılamadı.

