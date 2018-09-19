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Karaköy'deki taciz skandalı için 5 yıl hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2018 09:53 | Son Güncelleme

Romanya'dan Türkiye'ye tatil için gelen 23 yaşındaki E.P., ablası ile Karaköy'de gezerken gündüz vakti cinsel tacize uğradı. Arkasından gelen Mustafa A., bir anda E.P'ye sarılarak yere düşürüp üzerine çıktı. E.P.'yi yakındaki sivil polisler kurtardı. Hakkında dava açılan Mustafa A. ilk duruşmada "Basit Cinsel Saldırı" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme verdiği hapis cezasında herhangi bir indirim uygulamadı.

Karaköy'deki taciz skandalı için 5 yıl hapis cezası

Romanya'dan tatil amacıyla Türkiye'ye gelen 23 yaşındaki E. P., ablası ile Karaköy'de geziyordu. Öğle saatlerine doğru Kemeraltı Caddesi üzerinde yürürlerken arkadan yaklaşan şüpheli Mustafa A., bir anda E.P.'ye saldırarak yere düşürüp üzerine çıktı. E.P. ve ablasının bağırması üzerine olay yerine yakın bulunan sivil polisler olaya müdahale etti. Şüpheli Mustafa A., E.P.'nin yanından uzaklaştırılarak gözaltına alındı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, E.P., poliste verdiği ifadesinde, Türkiye'ye tatil amacıyla geldiğini belirterek, kız kardeşimle gezerken daha önce görmediğim bir şahıs üzerime saldırdı. Beni yere yatırdı ve üzerime çıktı. Şahsın bana cinsel amaçlı olarak saldırdığını düşünüyorum. Ben kendisine karşı koymaya çalıştım. Bu arada sivil polisler geldi. Şahsı benden uzaklaştırdılar. Çok korktum. Bana saldıran şahıstan şikayetçiyim" dedi.

O AN KENDİMDEN GEÇMİŞİM

Savcılığın, basit cinsel saldırı suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis talebiyle dava açtığı sanık Mustafa A., geçtiğimiz günlerler hakim karşısına çıktı. Mahkemede, üzerine atılan suçlamayı kabul eden Mustafa A., "O anda kendimden geçmiştim. Kendisini yere yatırdım. O sırada etraftan müdahale ettiler" dedi.

İLK DURUŞMADA 5 YIL HAPİS

Mahkeme, sanık Mustafa A.'nın suçu kabul ettiğini belirterek suçun işleniş şekli sanığın kastını dikkate alarak 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme verdiği hapis cezasında da herhangi bir indirim uygulamazken 3 aydır tutuklu bulunan Mustafa A.'nın ise tahliyesine karar verdi.

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karaköy taciz cinsel saldırı

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
O BASİT CİNSEL SALDIRI DİYE SUÇ İCAT EDENİN UMARIM YAKINLARINA DA BÖYLE BASİT ŞEYLER YAPARLAR
ceza 5 yıl ise 5 yıl yatması lazım. 3 ay yatıp çıkınca bir caydırıcılığı da kalmıyor. Kameralara sırıtıp 1 saat sonra çıkarız düşüncesi kafalardan silinmeli.
Serbest bırakılır. Adalet ve Kalkınma var bu ülkede
tahliye edildiğine göre demek cezasını bizimle beraber çekecek yani içerde değil dışarda yatacak.
50 lira ver erkek veya kadına git daha iyi ne saçma bişi kendimden geçmişim ne demek ya. 5 yıl başkaları üstünden geçer şimdi
kendinden geçmiş miş....bu iti kendinden geçene kadar döveceksin ancak akıllanır
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