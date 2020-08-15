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Karaman'da devrilen otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.08.2020 22:31 | Son Güncelleme

Karaman’da bir otomobilin alt geçit çıkışında devrilerek 50 metre sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.Kaza, akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Ereğli Köprülü Kavşağında meydana geldi.

Karaman'da devrilen otomobil 50 metre sürüklendi: 2 yaralı

Karaman’da bir otomobilin alt geçit çıkışında devrilerek 50 metre sürüklenmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

KONTROLDEN ÇIKARAK DEVRİLDİ

Kaza, akşam saatlerinde Piri Reis Mahallesi Ereğli Köprülü Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi istikametinden tren garı yönüne gitmekte olan M.P. (21) yönetimindeki otomobil, alt geçit çıkışında sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

TEK ŞERİT TEDBİR AMAÇLI KAPATILDI

Kaza sonrası ters dönen otomobil yaklaşık 50 metre asfalt üzerinde sürüklendi. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, kazanın meydana geldiği alt geçidin tek şeridini tedbir amaçlı trafiğe kapattı.

Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan N.E (21), yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süreliğine trafiğe kapanan alt geçit aracın çekiciyle olay yerinden kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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