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  4. Karaman'da feci kaza! Tur otobüsü, evin bahçesine devrildi: 24 yaralı

Karaman'da feci kaza! Tur otobüsü, evin bahçesine devrildi: 24 yaralı

27.08.2023 17:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman’ın Ermenek ilçesinde rampa çıkarken geri kayan tur otobüsü, bir evin bahçesine devrildi. Kazada, 24 kişi yaralandı. İşte detaylar...

Karaman'da feci kaza! Tur otobüsü, evin bahçesine devrildi: 24 yaralı

Feci kaza, saat 16.00 sıralarında Ermenek ilçesi Sandıklı Mahallesi Latifağa Sokak’ta meydana geldi. Şehir dışından Ermenek’e gezi için gelenleri taşıyan Mücahit Kuman yönetimindeki tur otobüsü, geriye kaydı.

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Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otobüs, hızla geri geri giderek bir evin bahçesine devrildi. Kazada, otobüste bulunan 24 kişi yaralandı.

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Yaralılar, ihbar üzerine adrese sevk edilen ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

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Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA)

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trafik kazası Karaman otobüs

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