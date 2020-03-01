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Karaman’da iki arkadaş arasında bıçaklı kavga

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2020 00:56 | Son Güncelleme

Karaman’da iki arkadaş arasında çıkan tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay, akşam saat 22.00 sıralarında Larende Mahallesi’nde bulunan bir evin avlusunda meydana geldi.

İddiaya göre, H.U. (22) ile S.K.(25) isimli iki arkadaş, evin avlusunda otururken bir süre sonra bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi sonucu H.U., arkadaşı S.K.’yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, S.K. ambulansla kaldırıldığı Karaman Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Olay yerinden uzaklaşan H.U. ise çok geçmeden polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Karaman bıçaklı kavga

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