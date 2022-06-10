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Karaman'daki 'dayı' operasyonunda şok yazışmalar! Haberleri takip etmişler: Bunlar durmuyor

10.06.2022 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman'da uyuşturucu ticareti yapan şebekeye yönelik düzenlenen 'Dayı' operasyonunda 37 şüpheliden 25'i tutuklandı. Şüphelilerin, ilk operasyonların ardından internet sitelerinde çıkan haberleri paylaşıp, dikkatli olmaları konusunda birbirlerini uyardıkları ortaya çıktı. Bir şebeke üyesinin 'Bak yine operasyon olmuş bunlar durmuyor. Artık her gün sabaha karşı uyanık olmak gerekir. Sen de tedbirli ol” mesajı attığı görüldü.

Karaman'daki 'dayı' operasyonunda şok yazışmalar! Haberleri takip etmişler: Bunlar durmuyor

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen şebekeye yönelik, ilk olarak 24 Mayıs'ta sabaha karşı operasyon düzenledi. Şebekenin yöneticiliğini yapan Ramazan Y. için 'Dayı' kod adını kullandıkları, gelen müşteriler ile şebeke üyelerinin aynı isimle seslendikleri de belirlendiği için operasyona 'Dayı' ismi konuldu. Şebekeye yönelik dün de 4'üncü operasyon düzenlendi. 4 operasyonda aralarında Ramazan Y.'nin de bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 25'i tutuklandı, 10 adli kontrolle, 2'si de ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda çeşitli miktarlarda metamfetamin, eroin, esrar, ruhsatsız av tüfeği ve tabancanın yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen 6 bin 815 TL ele geçirildi.

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''OPERASYON OLMUŞ''

Şüphelilerin, ilk operasyonların ardından internet haber sitelerinde çıkan haberleri kendi mesaj gruplarından paylaşıp, dikkatli olmaları konusunda birbirlerini uyardıkları ortaya çıktı. Bir şebeke üyesi ise 'Bak yine operasyon olmuş bunlar durmuyor. Artık her gün sabaha karşı uyanık olmak gerekir. Sen de tedbirli ol” mesajı atmış.

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(DHA)

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