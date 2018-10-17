Karaman'da mantar zehirlenmeleri

Karaman’da ekim ayında mantardan zehirlenen 12 kişiden 1’i hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, 1-17 Ekim 2018 tarihlerinde 12 kişi mantar zehirlenmesi şüphesiyle Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan kişilerden 4'ü taburcu edilirken, 8 kişi çevre illerdeki hastanelere sevk edildi.

Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Dudu Akın (64), yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karaman İl Sağlık Müdürü Hasan Arslan, mantar zehirlenmelerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, yağışların artmasıyla doğada yetişen mantarların tüketilmesinden dolayı zehirlenme vakalarının çoğaldığını belirtti.

Doğal ortamda yetişen mantarların çoğunun zehirli olduğuna dikkati çeken Arslan, şunları kaydetti:

"Doğal alanlarda yetişen ve yapısında zehirli madde bulunan şapkalı mantarların taze, kurutulmuş veya konserve olarak çiğ ya da pişirilerek yenmesi sonucunda ölümle de sonuçlanabilen ciddi zehirlenmeler meydana gelmektedir. Mantar zehirlenmeleri, özellikle ilkbahar ve sonbaharda yağışların bol olduğu mevsimlerde görülür. Zehirli mantarların tadı yenilebilen mantarlarınkinden farklı değildir. Rengi, kokusu ve tadı ile bir mantarın zehirli olup olmadığı anlaşılamamaktadır. Bu nedenle yabani mantarlar toplanıp yenilmemelidir."

