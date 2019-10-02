Karamollaoğlu: Deprem paraları nereye gitti?

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar 65 milyar 952 milyon lira para toplandı. Peki bu para nereye gitti, nasıl harcandı? Devlet borçlarının açığını kapatmak için mi kullanıldı? Yoksa israf mı edildi?" dedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, önceki gün Yunanistan'a kaçak yollarla geçmek isteyenleri taşıyan botun Ege'de alabora olduğunu, 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü hatırlattı. Ölen çocuklardan birinin fotoğrafının yürekleri dağladığını söyleyen Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler'de Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenini tüm dünyaya emsal olarak gösterenler, bu bebeğin durumuna sessiz ve ilgisiz kalarak nasıl bir tavır içinde olduklarını bütün dünyaya gösterdiler" dedi.

Karamollaoğlu, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin çok önemli bir uyarı olduğunu kaydederek, "'Depreme karşı hazırlıklı olun, şehirlerinizi ranta ve betona kurban etmeyin' diye bir mesaj veriliyor. Biz bu uyarıları yeterince dikkate almıyoruz. İstanbul'daki deprem hemen iletişimi kesti. Daha büyük bir deprem meydana geldiği takdirde hangi tehlikelerle, hangi olumsuzluklarla karşılaşacağımızı şu anda kestirmek mümkün değil. Bugüne kadar 65 milyar 952 milyon lira para toplandı. Peki bu para nereye gitti, nasıl harcandı? Devlet borçlarının açığını kapatmak için mi kullanıldı? Yoksa israf mı edildi? Biz bunun hesabını sormaz ve bugün ki hükümet, 'ben bu parayı ne yaptım' diye düşünmezse, 'depreme karşı hazırlık yapıyoruz' lafları havada kalır" diye konuştu.