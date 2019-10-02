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Karamollaoğlu: Deprem paraları nereye gitti?

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2019 16:12 | Son Güncelleme

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar 65 milyar 952 milyon lira para toplandı.

Saadet Partisi (SP) Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Bugüne kadar 65 milyar 952 milyon lira para toplandı. Peki bu para nereye gitti, nasıl harcandı? Devlet borçlarının açığını kapatmak için mi kullanıldı? Yoksa israf mı edildi?" dedi.

SP lideri Temel Karamollaoğlu, düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamada bulundu. Karamollaoğlu, önceki gün Yunanistan'a kaçak yollarla geçmek isteyenleri taşıyan botun Ege'de alabora olduğunu, 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü hatırlattı. Ölen çocuklardan birinin fotoğrafının yürekleri dağladığını söyleyen Karamollaoğlu, "Birleşmiş Milletler'de Aylan bebeğin sahile vuran cansız bedenini tüm dünyaya emsal olarak gösterenler, bu bebeğin durumuna sessiz ve ilgisiz kalarak nasıl bir tavır içinde olduklarını bütün dünyaya gösterdiler" dedi.

Karamollaoğlu, İstanbul'da meydana gelen 5.8 büyüklüğündeki depremin çok önemli bir uyarı olduğunu kaydederek, "'Depreme karşı hazırlıklı olun, şehirlerinizi ranta ve betona kurban etmeyin' diye bir mesaj veriliyor. Biz bu uyarıları yeterince dikkate almıyoruz. İstanbul'daki deprem hemen iletişimi kesti. Daha büyük bir deprem meydana geldiği takdirde hangi tehlikelerle, hangi olumsuzluklarla karşılaşacağımızı şu anda kestirmek mümkün değil. Bugüne kadar 65 milyar 952 milyon lira para toplandı. Peki bu para nereye gitti, nasıl harcandı? Devlet borçlarının açığını kapatmak için mi kullanıldı? Yoksa israf mı edildi? Biz bunun hesabını sormaz ve bugün ki hükümet, 'ben bu parayı ne yaptım' diye düşünmezse, 'depreme karşı hazırlık yapıyoruz' lafları havada kalır" diye konuştu.

Karamollaoğlu, elektriğe yapılan zamma tepki göstererek, "Neden bu miktar önemli. Çünkü piyasalarda dikkat ederseniz, hiçbir zaman 90 lira demez, 89,5 der. Şimdi de 14.90 diyor, 15 demiyor. 15 olmaması da sevindirici durumdur. Son zamla birlikte elektriğe beşinci defa zam yapılmış. Allah altıncıdan muhafaza etsin. Bu açıklanan zamlar ve tablo bile ekonomimizin halini göstermeye yeter" değerlendirmesinde bulundu.

Toplantı sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Karamollaoğlu, cumhurbaşkanı seçiminde yüzde 50+1'in düşürülmesi tartışmasıyla ilgili soruya, "40'ı biraz yüksek söylemişler, bunu 10'un altına çekmeleri gerekir. Biz yıllardır yüzde 10 barajının kalkması gerektiğini söylüyoruz. Bir gün AK Parti yüzde 10 barajına muhtaç hale gelecek" şeklinde cevap verdi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Haluk KARAASLAN/ANKARA, (DHA)-

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