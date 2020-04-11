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Karamollaoğlu'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2020 01:19 | Son Güncelleme

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından yaşanan panik nedeniyle hükümeti suçlarken "İnsanımızı paniğe sevk eden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir." dedi.

Karamollaoğlu'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadele bu gece itibarıyla maalesef zaafa uğratılmıştır. Hafta sonu yasağının detaylarını açıklamadan “yasak var” diyerek panik yaptırmak hangi akla mantığa sığar! İnsanımızı paniğe sevk eden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir."


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