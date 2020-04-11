Karamollaoğlu'ndan sokağa çıkma yasağıyla ilgili açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, sokağa çıkma yasağıyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Salgınla mücadele bu gece itibarıyla maalesef zaafa uğratılmıştır. Hafta sonu yasağının detaylarını açıklamadan “yasak var” diyerek panik yaptırmak hangi akla mantığa sığar! İnsanımızı paniğe sevk eden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir."

Salgınla mücadele bu gece itibariyle maalesef zaafa uğratılmıştır. Hafta sonu yasağının detaylarını açıklamadan “yasak var” diyerek panik yaptırmak hangi akla mantığa sığar!

İnsanımızı paniğe sevkeden virüs veya açlık değil yönetimin basiretsizliğidir.#SOKAĞACIKMAYASAĞI — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 10, 2020



