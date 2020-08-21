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Karanfil, hayatın pek çok alanında kullanılıyor! Uyku, diş macunu, reçel...

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Karanfil deyince muhtemelen aklınıza sadece çiçek hali geliyor. Oysa karanfilin toz hali de var! Oldukça geniş bir kullanım alanı olan karanfiil, pek çok derdin de ilacı. Diş ağrısı, uyku problemleri, kötü ağız kokusu gibi... Ama nasıl kullanmak gerekiyor? Karanfil ne şekilde, nerelerde kullanılıyor?

Karanfil, hayatın pek çok alanında kullanılıyor! Uyku, diş macunu, reçel...

Karanfil, kokusu ile herkesi etkiler. Kokusu bu kadar etkileyici olan bu bitki aslında pek çok zaman ilaç niyetine de kullanılır. Bitki çaylarında, diş macunlarında ve daha pek çok ürünün yerine kullanılır. Sizin için karanfilin çeşitli kullanım alanlarını bu yazımızda derledik.

KARANFİLLİ DİŞ MACUNLARI

Diş ağrısını geçirme konusunda bir başka etkili ürün ise karanfil. Karanfil alıp çiğnemek, iki diş arasında sıkıca bir süre tutmak diş ağrılarının geçmesine yardımcı olur. Pek çok diş macununun içerisinde de karanfil bulunur. Aynı zamanda toz halinde bulunan karanfil diş tedavilerinde de kullanılır. Diş eti iltihaplarının daha hızlı iyileşmesini de sağlar.

KÖTÜ NEFES KOKUSUNDAN KURTULUN

Sabah uyandığınızda nefesinizin kötü koktuğunu fark edesiniz. Uzun bir süre düzenli ağız bakımınızı yapsanız bile bazen nefesinizin kötü kokmasını engellemek zorlaşır. Bu durumlarda karanfil bir kurtarıcı olabilir. Sabahları çiğneyip ardından çöpe attığınız bir karanfil nefesinizin eskisinden daha iyi kokmasına yardımcı olur.

KARANFİL ÇAYI İLE RAHAT BİR UYKU UYUYUN

Pek çok insan uykuya dalmakta güçlük çeker. Uyku problemi modern çağın getirdiği en büyük dertlerden biri sayılabilir. Yatmadan önce içeceğiniz bir bardak karanfil çayı uykuya daha rahat dalmanızı sağlar. Aynı zamanda karanfil koklamanın da uyku getirdiği söylenir. Yaklaşık 10 tane karanfili iyice döverek toz haline getirin ve üzerine sıcak su ekleyin. 10 dakika kadar demini almasını bekleyin. Ardından süzme işlemini gerçekleştirerek uyumadan önce hazırlayadığınız karanfil çayını içebilirsiniz.

KARANFİL İLE AROMALI YİYECEKLER

Karanfil, kokusu ile olduğu kadar aroması ile de herkesi kendine bağlamayı başarıyor. Tatlıların, çayların içerisine bir iki diş eklenen karanfil kendi aromasını yiyeceğin ya da içeceğin içerisine bırakır. Böylece tüketeceğiniz besin eskisinden daha hoş bir aromaya sahip olur. Yerken kendinizi daha iyi hissedersiniz.

KARANFİL REÇELİ

İncirin, elmanın, ayvanın, şeftalinin ve daha pek çok meyvenin reçeli yapılır. Pek çok kişinin aklına bile gelmese de bitkilerin de reçeli yapılabilir. Nasıl ki gül reçeli yapılıyorsa karanfilin de aynı şekilde yapılabilir. Aynı zamanda yapılan tüm reçellerin içerisinde karanfil bir baharat olarak da kullanılabilir.

KOZMETİK DÜNYASINDA KARANFİL

Karanfil sadece yiyecek ve içeceklerin içerisinde tüketilen bir ürün değil. Verdiği hoş kokusu ile kozmetik dünyasında da yerini alıyor. Karanfilin yağı çıkarılarak pek çok kozmetik markasının ürünlerinde kullanmasına olanak sağlayan da bir ürün.

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