Karanfil, hayatın pek çok alanında kullanılıyor! Uyku, diş macunu, reçel...

Karanfil, kokusu ile herkesi etkiler. Kokusu bu kadar etkileyici olan bu bitki aslında pek çok zaman ilaç niyetine de kullanılır. Bitki çaylarında, diş macunlarında ve daha pek çok ürünün yerine kullanılır. Sizin için karanfilin çeşitli kullanım alanlarını bu yazımızda derledik.

KARANFİLLİ DİŞ MACUNLARI

Diş ağrısını geçirme konusunda bir başka etkili ürün ise karanfil. Karanfil alıp çiğnemek, iki diş arasında sıkıca bir süre tutmak diş ağrılarının geçmesine yardımcı olur. Pek çok diş macununun içerisinde de karanfil bulunur. Aynı zamanda toz halinde bulunan karanfil diş tedavilerinde de kullanılır. Diş eti iltihaplarının daha hızlı iyileşmesini de sağlar.

KÖTÜ NEFES KOKUSUNDAN KURTULUN

Sabah uyandığınızda nefesinizin kötü koktuğunu fark edesiniz. Uzun bir süre düzenli ağız bakımınızı yapsanız bile bazen nefesinizin kötü kokmasını engellemek zorlaşır. Bu durumlarda karanfil bir kurtarıcı olabilir. Sabahları çiğneyip ardından çöpe attığınız bir karanfil nefesinizin eskisinden daha iyi kokmasına yardımcı olur.