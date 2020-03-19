HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Karantina altındaki umreci sağlık durumu hakkında konuştu

Karantina altındaki umreci sağlık durumu hakkında konuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2020 10:58 | Son Güncelleme

Umre dönüşü Kayseri’nin Talas ilçesinde yurda yerleştirilen 245 kişinin karantina işlemleri sürüyor. Karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok" dedi.

Umre ziyaretinin ardından Türkiye'ye dönen 252 kişilik umre kafilesi, 3 gün önce koronavirüs tedbirleri kapsamında Talas ilçesinde bulunan Hunat Hatun Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. Sağlık kontrolleri yapılan kafileden semptom belirlenen 7 kişi hastaneye kaldırılarak, gözlem altına alındı. 245 kişinin ise yurttaki karantina işlemleri sürüyor.

‘HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK’

Yurt binasının penceresinden konuşan karantina altındaki Ahmet Aslan, "Sağlık durumumuz çok iyi. Kimsenin paniğe kapılmasına gerek yok. Ailemizle telefonla irtibat halindeyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Biz Türk milleti olarak birbirimize daha fazla sarılmalıyız" dedi. Öte yandan, umre ziyaretçilerinin dışarıdan sipariş ettiği yiyecek ve diğer malzemelerin güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek sahiplerine ulaştırıldığı görüldü.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği Bir anda kriz geçirdi! Sokak ortasında koronavirüs paniği
Koronavirüse karşı ultraviyole ışık önlemiKoronavirüse karşı ultraviyole ışık önlemi
Limonun faydaları ve zararları nelerdir?Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
1/
Anahtar Kelimeler:
Kayseri Karantina umre

En Çok Okunan Haberler

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

'Atatürk'e hakaret' iddiasına MSB'den fotoğraflı yanıt

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Aleviler için skandal sözler: Bir otele tıkıp yakabilirsin

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Koronavirüs nedeniyle mağazalarını kapatıyorlar

Beklenen büyük indirim geldi

Beklenen büyük indirim geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Vaka sayısının bini aştığını söylemişti! Yeni açıklama geldi

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

Koronavirüsün ortaya çıktığı Çin'de bir ilk yaşandı

İlginizi Çekebilir

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

Koronavirüs, Görevimiz Tehlike 7 ekibini durduramadı

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında şehitlerimizi anıyoruz

18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında şehitlerimizi anıyoruz

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

'Sokağa çıkma yasağı uygulanacak' iddialarına açıklama

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Bakan Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Diğer Haberler
Son dakika! Sivas'ta deprem

Son dakika! Sivas'ta deprem

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'dan kaçan bir terörist daha teslim oldu

Eczaneden koronavirüse karşı ultraviyole ışık önlemi

Koronavirüse karşı ultraviyole ışık önlemi

Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması: Koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi

Bakan Selçuk'tan huzurevi açıklaması!

Mersin’de altız bebek mutluluğu! Dünyada eşine çok az rastlanıyor

Mersin'de altız bebek mutluluğu!

Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs 40 dakika' paylaşımına peş peşe destek

Bakan Selçuk'un 'teneffüs' paylaşımına destek yağdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.