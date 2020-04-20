Karantina cildi de etkiliyor! Cilt kuruluğunun önüne geçmek için ne yapmalıyız?

Neredeyse herkes, koronavirüs nedeniyle kendini izole ederken cildimiz de, yeni düzene uyum sağlamaya çalışıyor. Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya cilt kuruluğuna karşı yapılması gerekenleri şu sözlerle anlattı: Daha sık el yıkamanın ve daha fazla kolonya kullanmanın sonucu olarak ellerimiz kurudu. Şimdi bu kuruluk yüzümüzü de etkileyebilir. Aşırı el yıkama ve kolonya kullanımı, derinin koruyucu tabakasını bozarak, su kaybını arttırabilir ve bunun sonucu olarak elleriniz kuruyabilir. Ellerimizi yıkadıktan sonra mutlaka, nemlendirici kullanmamız gerekiyor. Hatta ellerimizi yıkadıktan sonra, tam kurutmadan nemlendirici kremi kullanabiliriz. Bu, nemi içeride hapsederek, kremin etkinliğini arttıracaktır.

Uzman Estetisyen Aylin Çetinkaya bu dönemde sadece ellerin değil yüzün de kuruyabileceğini belirterek, "Ülkemiz genelinde, mevsim koşulları itibariyle, hava henüz ısınmadığı için, muhtemelen evlerimizde yapay ısıtıcılar ile ısınıyoruz. Bu ısıtıcılar, bulunduğumuz ortamdaki havayı kurutuyor. Daha önceden sadece akşamları maruz kaldığımız bu kuru hava ile şimdilerde daha fazla temas halindeyiz” dedi.