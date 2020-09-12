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Karantina kuralını ihlal etti, savunması herkesi şaşırttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2020 13:52 | Son Güncelleme

Sivas’ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı.Sivas’ta karantina kurallarını ihlal eden 2.kişi de polis tarafından yaralanarak Sivas’ta bulunan KYK Kadı Burhanettin öğrenci yurduna yerleştirildi.

Karantina kuralını ihlal etti, savunması herkesi şaşırttı

Sivas’ta karantina kuralını ihlal ettiği için polis ekipleri tarafından alınarak, KYK yurduna yerleştirilen vatandaş savunması ile herkesi şaşırttı.
Sivas’ta karantina kurallarını ihlal eden 2.kişi de polis tarafından yaralanarak Sivas’ta bulunan KYK Kadı Burhanettin öğrenci yurduna yerleştirildi. R.A’nın karantina kurallarını ihlal ettiği ihbarını alan polis ekipleri R.A.’nın isimli kişinin Atatürk Caddesi üzerinde bulunan iş yerine gitti. Yapılan incelemede R.A.’nin Covid-19 testinin pozitif olduğu anlaşıldı. R.A. karantina kullarını ihlal ettiği gerekçesi ile çağrılan bir ambulansla öğrenci yurduna yerleştirildi. Ayrıca R.A’ya karantina kurallarını ihlal ettiği gerekçesi ile 3 bin 150 TL para cezası uygulandı. R.A’nın yurtta kaldığı sürece oluşacak masrafları da kendisinden tahsil edilecek.

Savunması şaşırttı
R.A. geçtiğimiz gün yaptırdığı Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu polis ekiplerinden öğrendiğini belirtip, ihbarcının test sonucunu kendisinden önce nasıl öğrendiğini bilmediğini söyledi. N.A. yaptığı açıklamada, “Test sonucumun pozitif olduğundan haberim yoktu. Dün şüphelendim, test verdim. Bugün gidip, 3-4 gibi alacaktım. Benim haberim olmadan, başkalarının haberi olmuş. Esnafım ben dükkanımı açıyorum. Ne olacağından haberim yok” dedi.

Karantina kuralını ihlal etti, savunması herkesi şaşırttı

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