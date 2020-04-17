KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. YAŞAM
  4. Karantinada temizlik yapacakların dikkat etmesi gerekenler

Karantinada temizlik yapacakların dikkat etmesi gerekenler

Azra'nın Günlüğü Azra'nın Günlüğü
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, koronavirüs nedeniyle evde bol bol temizlik yapanları omurga sağlığı açısından uyardı. Sarataş, eğilerek yer silinmemesi gerektiğini söyleyerek, "Dizlerin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapılacaksa, dizlik kullanın ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak kullanın. Temizlik sırasında uzun süre aynı pozisyonda kalmayın" dedi.

Karantinada temizlik yapacakların dikkat etmesi gerekenler

Fındıkzade Medipol Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Şadiye Sarataş, koronavirüs salgını nedeniyle ev temizliğine kendini kaptıranları boyun ağrılarına ve sakatlanmalara karşı uyardı. Dr. Sarataş, özellikle ev işlerinde vücudun düz pozisyonda olmasının omurga sağlığı açısından önem teşkil ettiğini belirterek, "Evi süpürürken öne doğru eğilip kaslarınıza yük bindirmeyin, süpürge sapını uzatın ve dik pozisyonda kalmaya özen gösterin" ifadelerini kullandı.

YERLERİ EĞİLEREK DEĞİL PASPASLA SİLİN

Asıl önemli olanın temizliği zamana yayarak, yavaş yavaş yapmak olduğuna işaret eden Sarataş, "Yerleri eğilerek değil paspasla silin. Bunun yerine uzun saplı paspas kullanın. Ütü yaparken, ütü masasını boyunuza göre ayarlayın ve masaya yakın durun. Belden çok fazla öne eğilmeyin, tezgahta çalışırken gövdenizin çok uzakta kalmamasına dikkat edin. Dizlerin üzerinde durmanızı gerektirecek bir iş yapılacaksa, dizlik kullanın ya da dizin altına minder gibi yumuşak bir dayanak kullanın. Kaldırdığınız eşyaların ağır olmamasına dikkat edin. Eşya taşırken vücudunuza yakın olmasına dikkat edin. Gerekiyorsa başkalarından yardım alın. Temizlik sırasında uzun süre aynı pozisyonda kalmayın" şeklinde konuştu.

EGZERSİZ ÖNCESİ ISININ SU İÇMEYİ UNUTMAYIN

Sarataş, öte yandan evde egzersiz yapanları da şu şekilde uyardı, "Kişinin bilinen bir omurga hastalığı yoksa daha önce hiç yapmadığı bir hareketi yaparken yavaş ve az tekrarla başlamalı, zaman içinde zorluk seviyesi ve tekrarını arttırmalıdır. Egzersiz öncesi vücudu ısıtma egzersizleri yapılmalı, egzersiz öncesi ve süresince düzenli aralıklarla su tüketilmeli ve egzersiz sonrası tüm kas gruplarını, her birini gergin bir şekilde 10 saniye süreli esnetilmelidir. Eğer yaptığınız hareket, size çalıştırdığınız kas grubunun olağan yanmasından başka bir ağrı hissettiriyorsa muhtemelen hareketi doğru yapmıyorsunuz ya da fazla tekrar yapıyorsunuz demektir. Bunun gibi ağrı durumlarında tekrar sayısını azaltmalı ve vücudunuzu asla zorlamamalı hareketi aynı şekilde devam ettirmemek gerekiyor".

İHA

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı 23 Nisan'a tarih vermişti! Dayanamadı, o ilacı açıkladı
Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...
Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Her gün bir fincan içerseniz...Türk kahvesinin faydaları nelerdir? Her gün bir fincan içerseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
temizlik, karantinada temizlik nasıl olmalı,

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Survivor'da şok kavga! Acun çılgına döndü

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Aleyna Tilki'nin küvet pozu olay oldu

Bu kürü uygulayın! Bu görüntüden eser kalmayacak

Bu kürü uygulayın! Bu görüntüden eser kalmayacak

Hem lekelere hem gözeneklere birebir!

Hem lekelere hem gözeneklere birebir!

Sayısız kimyasal var! Kullanmayın

Sayısız kimyasal var! Kullanmayın

Birçok kişi yapıyor! Asla burada kullanmayın

Birçok kişi yapıyor! Asla burada kullanmayın

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Klozet temizliğini yanlış yapıyormuşuz! Karbonat ve sirke...

Klozet temizliğini yanlış yapıyormuşuz! Karbonat ve sirke...

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bildiğiniz temizlik ürünlerini unutun! Bu mucize karışımı deneyin

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Bu hareketin öyle bir faydası var ki! Duvara yaslanın ve göğsünüzü...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Karantinada herkes kilo almaya başladı! İşte evde göbek eritme egzersizleri...

Bu yöntemlerle eviniz her zamankinden daha temiz ve düzenli görünecek!

Meşhur anne sözünü uygulayın!

Çok şaşıracağınız ev düzenleyicileri! Kendiniz de yapabilirsiniz...

Çok şaşıracağınız ev düzenleyicileri! Kendiniz de yapabilirsiniz...

Evde kendi yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz! İşte malzemeler ve tarif...

Evde kendi yüzey temizleyicinizi yapabilirsiniz!

Yataklardaki sarı lekelerden bu doğal yöntemlerle kurtulun! Sirke...

Yataklardaki sarı lekelerden bu doğal yöntemlerle kurtulun

Bu örgü yelek modelleri sır gibi saklanıyor! Sizin için paylaşıyoruz...

Bu örgü yelek modelleri sır gibi saklanıyor! Sizin için paylaşıyoruz...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.