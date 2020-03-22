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  4. Karantinadaki yakınını göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı! Karar verildi

Karantinadaki yakınını göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı! Karar verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.03.2020 18:35 | Son Güncelleme

Maltepe’de bir hastanede koronavirüs nedeniyle karantinadaki annesini görmesine izin vermeyen 2 güvenlik görevlisini bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Karantinadaki yakınını göremediği için güvenlikçileri bıçaklamıştı! Karar verildi

Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde dün yaşanan olayda karantinada bulunan yakınını ziyaret etmek için ısrar eden şahsa yasak olduğu gerekçesiyle izin verilmemişti.

TUTUKLANDI

M.D. isimli şahıs da buna kızarak iki güvenlikçiyi bıçaklamıştı. Polis tarafından yakalanan şahıs bugün işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gözaltına alınan şüpheli, “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan tutuklandı.

Sevk esnasında ise ilginç bir görüntü yaşandı. Şüpheli ve şüpheliyi adliyeye götüren ekipler koronavirüs tedbirleri çerçevesinde adliyeye beyaz tulum ve maske ile sevk edildi.

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