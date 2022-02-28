Kararan gümüş takılarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz! Takılarınızı o karışımın içinde yarım saat bekletirseniz...

Severek kullandığınız gümüş takılarınız, dış etkenlere bağlı olarak zamanla solar veya kararmaya başlar. Kimyasal ürünler, nemli ortamlar ve ter; bu deformeye neden olan sebeplerden bazıları. Neyse ki gümüş takıların bakımını yapmak aslında oldukça kolay. Sararan gümüşlerinizi pamuklu bir bez yardımıyla temizlemeniz yeterli olacak. Ancak kararan gümüşleriniz için daha farklı bir temizleme işlemi uygulamalısınız. Sizin için bir araya getirdiğimiz doğal yöntemlerle gümüş takılarınızı evde kolayca parlatabilirsiniz.
Bir kase içerisinde 3 kaşık sirkeyi, 3 kaşık karbonatı ve bir miktar suyu karıştırın. Gümüş takılarınızı hazırladığınız karışımın içerisinde 30 dakika bekletin. Bu sürenin sonunda takılarınızı suyla yıkayın ve bir bez yardımıyla kurulayın. Bu işlemi takılarınız ışıltısını kaybettikçe tekrarlayabilirsiniz.
Asidik bir yapıdaki limon da gümüş takıları parlatmak için en sık tercih edilen yöntemlerden biri. Derin bir kaseye 1 fincan limon suyunu ve 1 kaşık tuzu ekleyip karıştın. Takılarınızı bu karışımın içerisinde 20 dakika bekletin. Ardından sudan geçirin ve kurulayın. Bu yöntem sayesinde takılarınız gözle görülür bir şekilde parlayıp eski ışıltısını kazanacak.
Yarım bardak süt, 1 kaşık limon suyu ve bir bardak suyu bir kasede karıştırın. Kararmış takılarınızı bu karışımın içinde 25 dakika bekletin. Daha sonra takıları yumuşak bir bezle kurulayın.
Takılarınızı muz kabuğu ile ovun ve 1 saat bekletin. Ardından nemli bir bez ile temizleyin. Bu yöntem ile gümüşlerinizin kararma sıklığını da azaltmış olacaksınız.
Gümüş takılarınızı çizilmemesi için her biri ayrı bir kılıfta olacak şekilde saklamalısınız.
Gümüşler oksitlenme nedeniyle karmaya başlar. Bu nedenle takılarınızı güneş ışığı almayan, kuru ve serin bir yerde muhafaza etmelisiniz.
Takılarınızı yumuşak bir beze sararak muhafaza ederseniz çizilmesini önlersiniz.
Gümüş aksesuarlarınızı aseton, parfüm ve krem gibi kimyasal ürünler ile temas ettirmemelisiniz.
Takılarınıza düzenli olarak bakım yapmalısınız.
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