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Kararan gümüş takılarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz! Takılarınızı o karışımın içinde yarım saat bekletirseniz...

28.02.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıyafetleri tamamlayan en önemli parçalardan biri aksesuarlar. Özellikle gümüş takılar, alerjik reaksiyona sebebiyet vermemesi ve dayanıklı olması sayesinde birçok kişinin gözdesi. Ancak gümüş takılar zamanla kararabilir. Peki, kararmış gümüş takılar nasıl parlatılır?

Kararan gümüş takılarınızı ilk günkü parlaklığına kavuşturabilirsiniz! Takılarınızı o karışımın içinde yarım saat bekletirseniz...

Severek kullandığınız gümüş takılarınız, dış etkenlere bağlı olarak zamanla solar veya kararmaya başlar. Kimyasal ürünler, nemli ortamlar ve ter; bu deformeye neden olan sebeplerden bazıları. Neyse ki gümüş takıların bakımını yapmak aslında oldukça kolay. Sararan gümüşlerinizi pamuklu bir bez yardımıyla temizlemeniz yeterli olacak. Ancak kararan gümüşleriniz için daha farklı bir temizleme işlemi uygulamalısınız. Sizin için bir araya getirdiğimiz doğal yöntemlerle gümüş takılarınızı evde kolayca parlatabilirsiniz.

KARARMIŞ GÜMÜŞ TAKILAR NASIL PARLATILIR?

  • Karbonat ve Sirke

Bir kase içerisinde 3 kaşık sirkeyi, 3 kaşık karbonatı ve bir miktar suyu karıştırın. Gümüş takılarınızı hazırladığınız karışımın içerisinde 30 dakika bekletin. Bu sürenin sonunda takılarınızı suyla yıkayın ve bir bez yardımıyla kurulayın. Bu işlemi takılarınız ışıltısını kaybettikçe tekrarlayabilirsiniz.

  • Limon ve Tuz

Asidik bir yapıdaki limon da gümüş takıları parlatmak için en sık tercih edilen yöntemlerden biri. Derin bir kaseye 1 fincan limon suyunu ve 1 kaşık tuzu ekleyip karıştın. Takılarınızı bu karışımın içerisinde 20 dakika bekletin. Ardından sudan geçirin ve kurulayın. Bu yöntem sayesinde takılarınız gözle görülür bir şekilde parlayıp eski ışıltısını kazanacak.

  • Süt ve Limon

Yarım bardak süt, 1 kaşık limon suyu ve bir bardak suyu bir kasede karıştırın. Kararmış takılarınızı bu karışımın içinde 25 dakika bekletin. Daha sonra takıları yumuşak bir bezle kurulayın.

  • Muz kabuğu

Takılarınızı muz kabuğu ile ovun ve 1 saat bekletin. Ardından nemli bir bez ile temizleyin. Bu yöntem ile gümüşlerinizin kararma sıklığını da azaltmış olacaksınız.

GÜMÜŞ TAKILARIN PARLAKLIĞINI KORUMASI İÇİN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

  • Gümüş takılarınızı çizilmemesi için her biri ayrı bir kılıfta olacak şekilde saklamalısınız.

  • Gümüşler oksitlenme nedeniyle karmaya başlar. Bu nedenle takılarınızı güneş ışığı almayan, kuru ve serin bir yerde muhafaza etmelisiniz.

  • Takılarınızı yumuşak bir beze sararak muhafaza ederseniz çizilmesini önlersiniz.

  • Gümüş aksesuarlarınızı aseton, parfüm ve krem gibi kimyasal ürünler ile temas ettirmemelisiniz.

  • Takılarınıza düzenli olarak bakım yapmalısınız.

  • Birçok kişinin gümüşleri parlatmak için tercih ettiği diş macunu ve kül yöntemi, takının yüzeyinin çizilmesine sebep olur. Dolayısıyla bu yöntemleri kullanmamalısınız.

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