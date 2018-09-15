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Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2018 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile “Rektörlük için üç yıl profesörlük yapmış olmak” şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör ataması gerçekleşti. Ankara Hacı Bayram Üniversitesi'ne, henüz bir ay önce profesör olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Eski Müsteşarı Yusuf Tekin atandı.

Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, rektörlük için 3 yıl profesörlük şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör ataması gerçekleştirildi. Üniversite rektörlerinin profesör olan kişiler arasından herhangi bir süreye bakılmadan seçilmesine yönelik kararın ardından ilk atama Hacı Bayram Üniversitesi'ne yapıldı.

EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ

Hacı Bayram Üniversitesi'ne profesörlük sürecinde 3 seneyi doldurmamış olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin atandı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Tekin'in geçtiğimiz ay profesör olduğunu açıklayarak, “Rektörlükte üç yıl profesör olarak çalışma şartı 2 gün önce kaldırıldı. Geçen ay profesör olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” dedi.

BÖLÜNEREK KURULMUŞ YENİ BİR ÜNİVERSİTE

Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nden ayrılan dokuz fakülteyle kurulmuştu. 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanunun yayınlandığı 18 Mayıs tarihinden beri Hacı bayram Üniversitesi’nin rektörlüğünü aynı zamanda Gazi Üniversitesi’nin Rektörü olan Prof. Dr. İbrahim Uslan sürdürüyordu.

YUSUF TEKİN KİMDİR?

Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum'da doğru ve İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Ayrıca Yusuf Tekin lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Bunun yanı sıra Yusuf Tekin Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı ve 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı.

Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başlayan Yusuf Tekin, 2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı.2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atanan Yusuf Tekin 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bunun ardından 29 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdü.

Yusuf Tekin Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Yusuf Tekin, Ayşe Tekin ile evlidir.

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
Eskiden rektör seçimleri üniversite içi seçimle oluyordu. Şimdi ileri demokrasi geldiği için, Marmara Üniversitesi Hayali Bilimler Fakültesi diplomalı adamın atamasıyla oluyor.
prof dediğin nedir ki, önemli olan uzuna itaat etmesi.........
YANİ LİYAKATA KALİTEYE SON VERİLDİ... AKP GENÇLİK KOLLARININ TAMAMININ ATAMASINI YAPIN KPSSYE DE GEREK YOK... ÜLKE NE HALE GELDİ OSMANLIDA BU YÜZDEN YIKILDI SEFALET ÇEKTİ HALK HALA GEÇMİŞTEN DERS ALMADI BU HALK
ülkede kalite malite kalmadı yazıklar olsun
Allah bu ulkenin belasını verdi ve vermeye de devam ediyor,belanın ismi RTE.
mesut özile ne zaman bakanlık vericeksin sayın cumhur ardayada özel kalem falan teklif et yalaka kesime iş şart degilmi
3 yıl profesör olma şartı neden kaldırılıyor?Mantıklı bir açıklama yap desen yapamazlar.Utanmasalar canımız istedi kaldırdık derler.Gerçi utanmazlar,derler.
ne yani eleştiriyormusunuz kimi annayalım atayanımı atananımı basın da dürüslük enperyalızim olsa basın müslüman olur
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