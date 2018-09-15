Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, rektörlük için 3 yıl profesörlük şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör ataması gerçekleştirildi. Üniversite rektörlerinin profesör olan kişiler arasından herhangi bir süreye bakılmadan seçilmesine yönelik kararın ardından ilk atama Hacı Bayram Üniversitesi'ne yapıldı.

EĞİTİM SEN'DEN TEPKİ

Hacı Bayram Üniversitesi'ne profesörlük sürecinde 3 seneyi doldurmamış olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin atandı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Tekin'in geçtiğimiz ay profesör olduğunu açıklayarak, “Rektörlükte üç yıl profesör olarak çalışma şartı 2 gün önce kaldırıldı. Geçen ay profesör olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” dedi.

BÖLÜNEREK KURULMUŞ YENİ BİR ÜNİVERSİTE

Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nden ayrılan dokuz fakülteyle kurulmuştu. 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanunun yayınlandığı 18 Mayıs tarihinden beri Hacı bayram Üniversitesi’nin rektörlüğünü aynı zamanda Gazi Üniversitesi’nin Rektörü olan Prof. Dr. İbrahim Uslan sürdürüyordu.