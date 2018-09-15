Kararname sonrası ilk uygulama! Eski MEB Müsteşarı Yusuf Tekin rektör oldu!

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’ne göre, rektörlük için 3 yıl profesörlük şartının kaldırılmasının ardından ilk rektör ataması gerçekleştirildi. Üniversite rektörlerinin profesör olan kişiler arasından herhangi bir süreye bakılmadan seçilmesine yönelik kararın ardından ilk atama Hacı Bayram Üniversitesi'ne yapıldı.
Hacı Bayram Üniversitesi'ne profesörlük sürecinde 3 seneyi doldurmamış olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin atandı. Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, Tekin'in geçtiğimiz ay profesör olduğunu açıklayarak, “Rektörlükte üç yıl profesör olarak çalışma şartı 2 gün önce kaldırıldı. Geçen ay profesör olan MEB eski müsteşarı Yusuf Tekin Hacı Bayram Üniversitesi’ ne rektör olarak atandı. Kişiye özel yasalar ve yönetmeliklerle yönetilen bir ülke” dedi.
Hacı Bayram Üniversitesi, Gazi Üniversitesi’nden ayrılan dokuz fakülteyle kurulmuştu. 20 yeni üniversitenin kurulmasını öngören kanunun yayınlandığı 18 Mayıs tarihinden beri Hacı bayram Üniversitesi’nin rektörlüğünü aynı zamanda Gazi Üniversitesi’nin Rektörü olan Prof. Dr. İbrahim Uslan sürdürüyordu.
Yusuf Tekin 1970 yılında Erzurum'da doğru ve İlk ve orta öğrenimini Rize´de tamamladı. Ayrıca Yusuf Tekin lisans öğrenimini 1989-1994 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde aldı. Bunun yanı sıra Yusuf Tekin Siyaset ve Sosyal Bilimler Alanında 1997 yılında yüksek lisans ve 2002 yılında doktorasını tamamladı ve 2007 yılında Siyaset Bilimi alanında Doçent unvanı aldı.
Mesleki kariyerine 1994 yılında Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü Siyaset ve Sosyal Bilimler Anabilim Dalı´nda araştırma görevlisi olarak başlayan Yusuf Tekin, 2002 yılında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atandı.2010 yılında Polis Akademisi Başkanlığı Güvenlik Bilimleri Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümüne öğretim üyesi olarak atanan Yusuf Tekin 2011 yılında Gençlik ve Spor Bakanlığına Bakan Yardımcısı olarak atandı. Bunun ardından 29 Mayıs 2013 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarlığı görevine getirildi. Bu görevi 5 yıl sürdürdü.
Yusuf Tekin Evli ve üç çocuk babasıdır. İyi derecede İngilizce bilmektedir. Yusuf Tekin, Ayşe Tekin ile evlidir.
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