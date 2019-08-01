Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

İşte Karasu Limanı'nda gece saatlerinde ortaya çıkan o görüntüler...

Su yüzeyinde bir anda onlarca denizanasının belirdiği limanda, ortaya çıkan tablo vatandaşları tedirgin etti.

Geçtiğimiz aylarda da güney kıyılarında sıcaklardan dolayı Kızıldeniz'den gelen denizanaları nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği, ancak zehirli olabilme ihtimalleri nedeniyle çıplak elle temas edilmemesi gerektiğini açıklamışlardı.