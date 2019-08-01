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Karasu Limanı'nda korkutan görüntü! Bir anda ortaya çıktılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 09:28 | Son Güncelleme

Sakarya'nın Karasu ilçesindeki büyük gemilerin demirlediği limanda gece saatlerinde çok sayıda denizanası görüntülendi.

İşte Karasu Limanı'nda gece saatlerinde ortaya çıkan o görüntüler...

Gece birden ortaya çıktılar

Sakarya'da Karasu Limanı'nda gece saatlerinde denizanası yoğunluğu oluştu.
Su yüzeyinde bir anda onlarca denizanasının belirdiği limanda, ortaya çıkan tablo vatandaşları tedirgin etti.
Geçtiğimiz aylarda da güney kıyılarında sıcaklardan dolayı Kızıldeniz'den gelen denizanaları nedeniyle yoğunluk yaşanabileceği, ancak zehirli olabilme ihtimalleri nedeniyle çıplak elle temas edilmemesi gerektiğini açıklamışlardı.
İşte görenlerin telefonuna sarıldığı anlarda çekilen karelerden bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
sakarya Karasu denizanası

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