Karayolu kenarında ‘Ceza yeme, pestil ye’ tabelası

Sinan UÇAR/ŞİRAN (Gümüşhane), DHA)- GÜMÜŞHANE’nin Şiran ilçesinde pestil ve köme fabrikası bulunan Abdulbaki Kara'nın karayolu kenarına yerleştirdiği 'Ceza yeme, pestil ye' tabelası görenleri güldürüyor.

Gümüşhane’nin kendine has lezzetlerinden pestil ve kömeyi tanıtmak isteyen fabrika sahibi ve Gümüşhane Pestil-Köme Üreticileri Birliği Başkanı Abdülbaki Kara ilginç bir yöntem seçti. Karayolu üzerinde bulunan uyarı levhalarına ek olarak, işletmesinin yakınına ‘Ceza Yeme, Pestil Ye’ yazılı tabelalar koyan Kara, sürücülerin dikkatini çekmeye çalışıyor.

Gümüşhane Pestil-Köme Üreticileri Birliği Başkanı Abdulbaki Kara, kentin en önemli marka değerlerinden biri olan pestil ve kömeyi tanıtmayı amaçladığını belirtti. Kara, “Biz ilimizde vatandaşlarımızı trafik kurallarına karşı uyarmak ve ürünlerimizin tanıtımını yapmak için böyle bir tabela yapma gereksinimi duyduk. Tabelayı yaptıktan sonra vatandaşlardan olumlu tepkiler aldık. Bu tabelayla gerçekten trafik cezalarını Şiran ölçeğinde önlediğimizi düşünüyorum. İlçemize dışarıdan gelen yabancı sürücülerde tabelayı görerek yavaşlayıp hız limitlerine uyma konusunda tedbir alıyorlar. İlçedeki trafik ekipleri de tabelanın onların açısından olumlu bir etki oluşturduğunu belirterek bize teşekkür de ettiler” dedi.

Tabelaların sürücüler tarafından ilgi çektiğini de söyleyen Kara, "Tabelayı yaptırdıktan sonra ilk etapta fabrikadaki pestil-köme satışlarında çok fazla bir artış olmadı ancak zamanla insanların yol kenarında ki tabelalarda fotoğraflar çekip sosyal medya adreslerinde paylaşması ve tabelanın ilgi çekici olması satışlarımızı etkiledi. Satış noktamızda alışveriş yapan müşterilerimiz tabelamızın esprili bir dil karşıladıklarını da söylüyorlar bu da bizi mutlu ediyor” diye konuştu.