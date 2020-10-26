Karbonatı artık raftan indireceksiniz! Öyle marifetleri var ki...

Küçük kristallerden oluşan bir toz olan sodyum bikarbonat, onlarca yıldır rafta kalır ve hiç kullanılmaz. Size sunacağımız bu çözümlerle artık karbonatı raftan indirmeyi düşüneceksiniz.
Mağazada satılan deodorantı kullanamıyorsanız, su dolu bir kase içine bir tutam karbonat koyun karıştırın ve koltuk altınıza uygulayın. Aynı şekilde ayak kokusundan da kurtulabilirsiniz.
Böcek ısırıklarından kurtulmak ve kaşıntıdan kurtulmak için karbonatı az suyla karıştırıp macun haline getirin ve cildinize uygulayın.
Mide yanmasını önlemek için yarım bardak su ve 1 çay kaşığı karbonatı içebilirsiniz. Ya da bir tutam karbonat ile biraz süt deneyebilirsiniz.
Tarif 1: Daha parlak ciltler için: 1 çorba kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı limon suyu, 4-5 damla çay ağacı yağı. Karıştırın, yüze uygulayın ve özel bir masaj fırçası kullanarak iyice masaj yapın.
Tarif 2: Siyah noktadan kurtulmak için: 1 tatlı kaşığı karbonat, 0.5 çay kaşığı bal. Biraz bitkisel yağ bile ekleyebilirsiniz. Karıştırın, siyah noktaya eğilimli bölgelere 5 dakika uygulayın, sonra masaj yapın ve durulayın.
Tarif 3: Çizgileri ve kırışıklıkları en aza indirmek için. 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ile 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Yüzünüze 5-7 dakika iyice masaj yapın, sonra ılık su ile durulayın. Haftada 1-2 kez tekrarlayın.
Hızlı saç büyümesi için, 3 yemek kaşığı karbonatı ve 9 çorba kaşığı suyu karıştırın. Bir aplikatör şişesi kullanarak karışımı kökten uca uygulayın ve kafa derisine masaj yapın. Su ve elma sirkesinin bir karışımını hazırlayın ve uygulayın, sonra da saçınıza tekrar masaj yapın ve iyice durulayın. Saçların parlak ve sağlıklı olacak.
Limon suyu ile 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın ve yarım bardak su ekleyin. Hoş olmayan bir koku alırsanız ağzınızı bu çözelti ile durulayın.
Bu karışımla yapılan düzenli masaj, vücudunuzun dokularının daha hızlı yenilenmesini sağlayacaktır. Yarım limon suyu ile 3 çorba kaşığı karbonatı karıştırın. Etkilenen bölgelere masaj yapın.
Bir kapta biraz sirke ile biraz suyu karıştırın. Daha sonra biraz hidrojen peroksit ve karbonatı macun haline getirin. Önce sıvı karışımı lekeye püskürtün sonra macunla ovun.
1 tatlı kaşığı su ile 3 çay kaşığı kabartma tozunu karıştırın ve bir diş fırçası kullanarak mücevherlerinizi fırçalayın. Soğuk su ile durulayın.
Karbonat dişleri aşındıracağı için çok sık kullanmamalısınız. Diş macununuza biraz kabartma tozu ekleyebilir ve dişlerinizi her zamanki gibi temizleyebilirsiniz.
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