Karbonatı artık raftan indireceksiniz! Öyle marifetleri var ki...

Küçük kristallerden oluşan bir toz olan sodyum bikarbonat, onlarca yıldır rafta kalır ve hiç kullanılmaz. Size sunacağımız bu çözümlerle artık karbonatı raftan indirmeyi düşüneceksiniz.

DOĞAL DEODORANT

Mağazada satılan deodorantı kullanamıyorsanız, su dolu bir kase içine bir tutam karbonat koyun karıştırın ve koltuk altınıza uygulayın. Aynı şekilde ayak kokusundan da kurtulabilirsiniz.

KAŞINTI İÇİN ÇARE

Böcek ısırıklarından kurtulmak ve kaşıntıdan kurtulmak için karbonatı az suyla karıştırıp macun haline getirin ve cildinize uygulayın.

MİDE EKŞİMESİ İÇİN

Mide yanmasını önlemek için yarım bardak su ve 1 çay kaşığı karbonatı içebilirsiniz. Ya da bir tutam karbonat ile biraz süt deneyebilirsiniz.

CİLT BAKIMI

Tarif 1: Daha parlak ciltler için: 1 çorba kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı limon suyu, 4-5 damla çay ağacı yağı. Karıştırın, yüze uygulayın ve özel bir masaj fırçası kullanarak iyice masaj yapın.

Tarif 2: Siyah noktadan kurtulmak için: 1 tatlı kaşığı karbonat, 0.5 çay kaşığı bal. Biraz bitkisel yağ bile ekleyebilirsiniz. Karıştırın, siyah noktaya eğilimli bölgelere 5 dakika uygulayın, sonra masaj yapın ve durulayın.