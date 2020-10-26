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Karbonatı artık raftan indireceksiniz! Öyle marifetleri var ki...

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Yıllar önce satın alınmış ancak kullanmadığımız karbonat aslında o kadar çok şeye iyi geliyor ki! Gelin, karbonatın daha önce bilmediğiniz kullanım yöntemlerini öğrenelim.

Karbonatı artık raftan indireceksiniz! Öyle marifetleri var ki...

Küçük kristallerden oluşan bir toz olan sodyum bikarbonat, onlarca yıldır rafta kalır ve hiç kullanılmaz. Size sunacağımız bu çözümlerle artık karbonatı raftan indirmeyi düşüneceksiniz.

DOĞAL DEODORANT

Mağazada satılan deodorantı kullanamıyorsanız, su dolu bir kase içine bir tutam karbonat koyun karıştırın ve koltuk altınıza uygulayın. Aynı şekilde ayak kokusundan da kurtulabilirsiniz.

KAŞINTI İÇİN ÇARE

Böcek ısırıklarından kurtulmak ve kaşıntıdan kurtulmak için karbonatı az suyla karıştırıp macun haline getirin ve cildinize uygulayın.

MİDE EKŞİMESİ İÇİN

Mide yanmasını önlemek için yarım bardak su ve 1 çay kaşığı karbonatı içebilirsiniz. Ya da bir tutam karbonat ile biraz süt deneyebilirsiniz.

CİLT BAKIMI

Tarif 1: Daha parlak ciltler için: 1 çorba kaşığı karbonat, 1 çay kaşığı limon suyu, 4-5 damla çay ağacı yağı. Karıştırın, yüze uygulayın ve özel bir masaj fırçası kullanarak iyice masaj yapın.

Tarif 2: Siyah noktadan kurtulmak için: 1 tatlı kaşığı karbonat, 0.5 çay kaşığı bal. Biraz bitkisel yağ bile ekleyebilirsiniz. Karıştırın, siyah noktaya eğilimli bölgelere 5 dakika uygulayın, sonra masaj yapın ve durulayın.

Tarif 3: Çizgileri ve kırışıklıkları en aza indirmek için. 1 çay kaşığı hindistan cevizi yağı ile 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın. Yüzünüze 5-7 dakika iyice masaj yapın, sonra ılık su ile durulayın. Haftada 1-2 kez tekrarlayın.

SAÇ BAKIMI

Hızlı saç büyümesi için, 3 yemek kaşığı karbonatı ve 9 çorba kaşığı suyu karıştırın. Bir aplikatör şişesi kullanarak karışımı kökten uca uygulayın ve kafa derisine masaj yapın. Su ve elma sirkesinin bir karışımını hazırlayın ve uygulayın, sonra da saçınıza tekrar masaj yapın ve iyice durulayın. Saçların parlak ve sağlıklı olacak.

AĞIZ KOKUSU VE PLAK TEMİZLEYİCİ

Limon suyu ile 2 çay kaşığı karbonatı karıştırın ve yarım bardak su ekleyin. Hoş olmayan bir koku alırsanız ağzınızı bu çözelti ile durulayın.

ÇATLAKLAR İÇİN

Bu karışımla yapılan düzenli masaj, vücudunuzun dokularının daha hızlı yenilenmesini sağlayacaktır. Yarım limon suyu ile 3 çorba kaşığı karbonatı karıştırın. Etkilenen bölgelere masaj yapın.

LEKELERİ VE KÜFLERİ ÇIKARMAK İÇİN

Bir kapta biraz sirke ile biraz suyu karıştırın. Daha sonra biraz hidrojen peroksit ve karbonatı macun haline getirin. Önce sıvı karışımı lekeye püskürtün sonra macunla ovun.

TAKI TEMİZLEYİCİSİ

1 tatlı kaşığı su ile 3 çay kaşığı kabartma tozunu karıştırın ve bir diş fırçası kullanarak mücevherlerinizi fırçalayın. Soğuk su ile durulayın.

DİŞ BEYAZLATICI

Karbonat dişleri aşındıracağı için çok sık kullanmamalısınız. Diş macununuza biraz kabartma tozu ekleyebilir ve dişlerinizi her zamanki gibi temizleyebilirsiniz.

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