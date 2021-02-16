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  4. Karda kayan çocuk yokuş aşağı devrilen aracın altında kaldı: 1 yaralı

Karda kayan çocuk yokuş aşağı devrilen aracın altında kaldı: 1 yaralı

16.02.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Ankara’da yokuşta kayan çocukların üzerine hızla gelen araç, bir çocuğun üzerine devrildi.

Ankara’da yokuşta kayan çocukların üzerine hızla gelen araç, bir çocuğun üzerine devrildi. Araç altında kalan çocuk yaralanarak hastaneye sevk edildi. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay Yenimahalle ilçesi Yeşilevler 923. Cadde’de meydana geldi. Karla kaplı yokuşta kayarak oyun oynayan çocukların üzerine hızla gelen bir araç çocuklardan birisini altına aldı. Araç daha sonra duvara çarparak durabildi. Şans eseri kazada can kaybı yaşanmazken, aracın altında kalan çocuk yaralandı. Olayın ardından çevreye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı çocuk ilk müdahalenin ardından tedavisinin devamı için hastaneye götürüldü. Polis olay hakkında inceleme başlattı.
Yaşanan olaya tanık olan çevre sakinlerinden Emirhan Şahin, “Ben yukarıda oturuyorum. Bir ses çıktı. Balkondan baktığımda herhalde araç yukarıdan aşağıya doğru gelmiş. Burada bizim binada oturan çocuklar da oynuyormuş. Sürücü duvara çarpıp devirmiş aracı. Olaydan sonra ekipler bölgeye geldi” diye olayı anlattı.
Ayten Taş ise, “Araba yukarıdan inmiş. Önüne de bizim üstümüzde oturan komşumuzun çocuğunu katmış. Sonra da takla atmış. Ben de buradan gördüm. Arabanın üstü yerde tekerleri yukarıda duruyor” ifadesini kullandı.

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