Kardashianların sır gibi sakladığı baking makyajın püf noktaları ortaya çıktı!

Baking makyaj sayesinde makyajınızı daha uzun süre kalıcı hale getirmek mümkün. Makyaj çantamızda bulunan az sayıda ürün ile daha aydınlık bir görünüme sahip olmamızı sağlayan bu tekniği uygulaması oldukça basit. Transparan pudra, cilt tonunuza uygun bir kapatıcı ve bir fırça ile siz de Kim Kardashian ile tanınan baking makyaj tekniğini deneyebilirsiniz.

BAKING MAKYAJIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Güzellik ve makyaj uzmanları arasında yıllardır bilinen baking terimi, makyaj tutkunları arasında sıkça duyulmaya başladı. Makyajı daha kalıcı hale getiren bu teknik, transparan pudranın cilt üzerinde 5

