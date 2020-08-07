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Kardashianların sır gibi sakladığı baking makyajın püf noktaları ortaya çıktı!

Göksi Beköz Göksi Beköz
YAŞAM HABERLERİ  | Son Güncelleme

Bir zamanlar yalnızca güzellik uzmanlarının bildiği tüm makyaj sırları artık açığa çıktı. Hepimiz kontür tekniği ile yüzümüzü şekillendirmeyi ve dumanlı göz makyajı ile daha çekici gözlere sahip olmayı öğrendik. Şimdi sırada baking makyaj var! İşte makyaj artistlerinin sırrı olan bu tekniğinin tüm hileleri…

Kardashianların sır gibi sakladığı baking makyajın püf noktaları ortaya çıktı!

Baking makyaj sayesinde makyajınızı daha uzun süre kalıcı hale getirmek mümkün. Makyaj çantamızda bulunan az sayıda ürün ile daha aydınlık bir görünüme sahip olmamızı sağlayan bu tekniği uygulaması oldukça basit. Transparan pudra, cilt tonunuza uygun bir kapatıcı ve bir fırça ile siz de Kim Kardashian ile tanınan baking makyaj tekniğini deneyebilirsiniz.

BAKING MAKYAJIN GİZEMİ ÇÖZÜLDÜ

Güzellik ve makyaj uzmanları arasında yıllardır bilinen baking terimi, makyaj tutkunları arasında sıkça duyulmaya başladı. Makyajı daha kalıcı hale getiren bu teknik, transparan pudranın cilt üzerinde 5

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