"Kardeş dedik, kalleş çıktı!" Esra Erol'da akılalmaz olay! Kardeşlerine sprey sıkıp bayılttı, sonra...

ATV'nin sevilen gündüz kuşağı programı Esra Erol'da 28 Ağustos tarihinde yeni sezonuyla ekrana gelmeye başladı. Her bölümüyle büyük ses getiren programa bu hafta Divitçi kardeşler damga vurdu. Esra Erol'daya katılan Divitçi kardeşlerin, kendi kardeşleri ve anneleriyle ilgili ortaya attıkları iddialar herkesi şoke etti.

Divitçi kardeşler, kardeşleri Menekşe'nin 31 Ağustos tarihinde sprey kullanarak herkesi bayılttığını telefon, altın gibi tüm eşyaları alıp kayıplara karıştığını iddia etti.

"KARDEŞ DEDİK, KALLEŞ ÇIKTI

Kardeşlerden Müslüm Divitçi, "Kardeşimiz Menekşe bizi spreyle uyuttu evimizi soydu" ifadelerini kullandı. "Kardeş dedik, kalleş çıktı" diyerek kardeşine öfkesini dile getiren Müslüm Divitçi diğer kardeşlerini de yanına alarak Esra Erol'a başvurdu.

Esra Erol tüm bu iddiaları değerlendirerek ekibiyle birlikte Menekşe'yi buldu ve stüdyoya getirdi. Canlı yayına katılan Menekşe, "Biz o gün eğlenmeye gitmiştik. Arzuyla eve erken geldik. Abimler geldi daha sonra. Eşimden ayrılmam için bana baskı yapıldı. Eşim Evren Köse'nin dolandırıcı olduğu, beni aldattığı ile ilgili söylemlerde bulundular. Ağabeyim bana kahve falı baktı kocamı kötüledi. Ben bu kadar zaman ailemden şiddet gördüğüm için Evren beni bu çukurdan kurtardı" dedi.

"AİLEMDEKİ KİMSEYE GÜVENMİYORUM"

Ayrıca Menekşe, "Otogara gittim, Bursa'ya geldim. Evde 12 kişi kalıyorduk, ben spreyle uyuttuysam biri mutlaka uyanır, beni durdurur. O çantanın içinde klavye, Mouse ve kulaklık vardı. Ailemdeki kimseye güvenmiyorum" diyerek iddiaları yalanladı.

AİLE DRAMI ÇIKTI

Menekşe ayrıca annelerinin 4 aylık hamile olduğunu iddia etti. Ortaya atılan iddialardan sonra başka bir aile dramı daha ortaya çıktı. Kardeşlerin hepsinin biyolojik babasının farklı olduğu açıklandı. Menekşe, "Annemiz Sevim babalarımızın farklı olduğunu söyledi" dedi.

Bu açıklamaların ardından programa katılan Divitçi kardeş Menekşe'nin anneleri Sevim'le para yüzünden işbirliği yaptığını iddia etti.

