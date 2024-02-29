Kardeş dehşeti! Arazi yüzünden tartıştığı ağabeyini ve yengesini öldürdü, 3 aile üyesini de yaraladı

Olay, saat 15.30 sularında Gebeli Mahallesi 3518 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı olan Erol Ö. ile ağabeyi Yusuf Ö. tartışmaya başladı.



AV TÜFEĞİYLE DEHŞET SAÇTI

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Erol Ö., elindeki av tüfeğiyle ağabeyi ile ailesine ateş açtı. İhbarla olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yusuf Ö. ile eşi Rabia Ö.'nün hayatını kaybettiği belirlendi.



Yusuf Ö'nün yaralanan gelini ile iki torunu da Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli av tüfeği ile gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı. (DHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır





