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Kardeşinin üzerine bir şarjör mermi boşalttı, mahkemede kendisini bakın nasıl savundu!

10.03.2022 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmit'te Güven Kayacan (48), tartıştığı kardeşi Gökhan Kayacan'ı (37) tabanca ile öldürdü. Hakkında iddianame hazırlanan Güven Kayacan, ifadesinde; kardeşinin olay günü alkollü olduğunu, evinin önüne gelip, küfrederek konuştuğunu söyledi. Kayacan, kendisinin de korkutarak susturmak amacıyla tabancayla etrafa ateş açtığını ve öldürme kastı olmadığını öne sürdü. Savcı, Kayacan hakkında 'kardeşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep etti. İşte olayın detayları!

Kardeşinin üzerine bir şarjör mermi boşalttı, mahkemede kendisini bakın nasıl savundu!

Dehşete düşüren olay, 5 Kasım 2021'de gece saatlerinde, İzmit'in Alikahya Cumhuriyet Mahallesi Hasan Tahsin Caddesi'nde meydana geldi. Gökhan Kayacan, telefonda tartıştığı ağabeyi Güven Karacan ile konuşmak için evinin önüne geldi. Çıkan kavgada Güven Kayacan, kardeşini tabanca ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Gökhan Kayacan, hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili hazırlanan iddianame, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

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ŞARJÖRDEKİ TÜM MERMİLERİ ATEŞLEMİŞ

İddianamede, Gökhan Kayacan'ın olaydan 2 ay önce ağabeyi Güven Kayacan'ın şirketinde çalışmaya başladığı ve olay gecesi kardeşlerin şirket aracının kullanımı konusunda telefonda tartıştıkları belirtildi. Gökhan Kayacan'ın yüz yüze konuşmak için ağabeyinin evinin önüne gelmesiyle kardeşlerin tekrar tartışmaya başladığı kaydedildi. İddianamede, ruhsatsız tabancasını alan Güven Kayacan'ın, kardeşinin üzerine doğru silahın şarjöründeki tüm mermileri ateşlediği aktarıldı. Gökhan Kayacan'ın, mermilerden birinin, sol koltuk altına isabet etmesi sonucu yaralandığı ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

İddianamede, Güven Kayacan'ın ifadesine de yer verildi. Güven Kayacan, ifadesinde; kardeşinin kendi şirketinde çalıştığını, çok alkol kullandığını, olay günü de alkollü olduğunu, evinin önüne gelerek küfürlü ve bağırarak konuştuğunu söyledi. Kayacan, kardeşini korkutarak susturmak amacıyla evindeki tabanca ile etrafa ateş açtığını, merminin kardeşine isabet ettiğini sonradan gördüğünü ve öldürme kastı olmadığını öne sürdü.

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SAVCI, SAVUNMAYA İTİBAR ETMEDİ

Gökhan Kayacan'ın otopsi raporuna da iddianamede yer verildi. Gökhan Kayacan'ın ateşli silah yaralanmasına bağlı iç organlarında oluşan hasar nedeniyle öldüğü belirtilen raporda, merminin vücuda giriş yeri, vücut içindeki ilerleyişi ve bulunduğu konumuna göre yerden sekme sonucu değil; silahtan çıktıktan sonra direkt vücuda isabet ettiği belirlendi. Raporu değerlendiren cumhuriyet savcısı, Güven Kayacan'ın öldürme kastıyla ateş etmediğine ve yerden seken merminin isabet etmiş olacağına dair savunmasına, cezadan kurtulmaya yönelik olması nedeniyle itibar edilmemesi gerektiğine kanaat getirdi.
Tüm delil, ifade ve raporları değerlendiren savcı, Güven Kayacan'ın 'kardeşe karşı kasten öldürme' iddiasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlaması ile 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ile yargılanmasını talep etti.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmit
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