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Kargo paketinden 7 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.05.2019 10:56 | Son Güncelleme

Erzurum’dan Samsun’a kargo ile gönderilen pakette yapılan aramada 7 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi.

Erzurum’dan Samsun’a kargo ile gönderilen pakette yapılan aramada 7 bin 560 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda Erzurum’dan Samsun’a kargo şirketi ile uyuşturucu hap gönderileceği bilgisini aldı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri ile Çarşamba Narkotik Şube Grup Amirliği ekipleri söz konusu kargo şirketine operasyon düzenledi. Kargo şirketindeki paketi almaya gelen S.Ş. yakalanarak gözaltına alındı.
Erzurum’dan gönderilen pakette yapılan aramada 7 bin 560 adet sentetik ecza adlı uyuşturucu özelliği bulunan ilaç ele geçirildi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan S.Ş., "uyuşturucu madde ticareti"suçundan Çarşamba Adliyesine sevk edildi.

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