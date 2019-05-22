Kargo şirketinin aracıyla silah taşımışlar

AFYONKARAHİSAR (AA) - Afyonkarahisar'da bir kargo şirketinin aracına düzenlenen operasyonda ruhsatsız 17 av tüfeği ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde bir kargo firmasına ait araçla Afyonkarahisar'a ruhsatsız silah getirileceği bilgisine ulaştı.
Harekete geçen ekipler, Çay ilçesinde şüpheli kargo aracını durdurarak arama yaptı.
Araçta yapılan aramada, 17 ruhsatsız av tüfeği, 10 şarjör ve 12 kartuş ele geçirildi.
İlgili kargo şirketine ve av tüfeklerini gönderen kişiye, 24 bin 356 lira cezai işlem uygulandı.
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