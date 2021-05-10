Kargolar Bayram’da açık mı? Kargolar Bayram’da çalışıyor mu?

Tam kapanma süreci içerisinde bilindiği üzere birçok iş yeri ve dükkan tedbirler kapsamında kapandı. Bunun üzerine de milyonlarca vatandaş, ihtiyaçlarını gidermek üzere online alışveriş sitelerine yöneldi. İhtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapan milyonlarca vatandaş, Ramazan Bayramı’nda kargoların çalışıp çalışmadığını merak ediyor. Peki, Ramazan Bayramı’nda kargolar açık mı?

KARGOLAR BAYRAM’DA AÇIK MI?

Geçtiğimiz yıllarda bayram dönemlerinde farklı kararlar alan kargo şirketlerinin, bu yıl tam kapanma nedeniyle nasıl bir karar alacağı henüz bilinmiyor. Ancak, İçişleri Bakanlığı'nın bayramda kargolar için aldığı karar şu şekilde;

"Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar yasaktan muaf sayılacak."

Kargolar her sene dini bayramlarda hizmet vermese de, vatandaşlar sürekli aynı araştırmayı yapıyor. Bu sene de kargolar bayramda çalışıyor mu 2021 sorusu yine gündemde. Kargolar her bayram olduğu gibi bu bayramda hizmet veremeyecek. Arife gün ise bazı kargo şirketleri yarım gün bazıları ise tam gün hizmet veriyor.

Bayramda kargo gönderecek ya da alacak olanların planlarını bayram öncesi ya da sonrasına yapması uygun olacaktır. Her kargo şirketinin çalışma saati değişik olsa da, bayram boyunca genelde tüm kargo şirketleri kapalı oluyor.



